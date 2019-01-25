Военные на Донбассе "приземлили" роSSийский беспилотник "Гранат-2"
Этот тип БПЛА используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.
Украинские военнослужащие из состава Операции Объединенных сил с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.
"Применяя средства радиотехнической борьбы, военные помешали полету аппарата, приземлили его, потом нашли и изъяли", - говорится в сообщении.
После обследования военными инженерами аппарат передали специалистам для идентификации и дальнейшего изучения.
"Установлено, что БПЛА "Гранат-2" производится предприятиями военно-промышленного комплекса РоSSийской Федерации. Данный тип аппаратов активно поставляется в незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии", - сообщили военные.
Отмечается, что вся информация с цифровых носителей этого беспилотника будет тщательно изучена и проанализирована.
"Изъятый беспилотный летательный аппарат является очередным доказательством поддержки РФ деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, которые терроризируют обстрелами мирных жителей населенных пунктов, находящихся неподалеку линии разграничения", - подчеркнули в штабе.
Напомним, ранее украинские военные сбили на Донбассе дрон боевиков, оснащенный осколочной взрывчаткой.
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Политика
25.01.2019 11:05