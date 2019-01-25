Порошенко заявил о твердой позиции по поддержке Украины на всех встречах в Давосе

В течение двух дней его визита прошло около 20 официальных встреч.

Порошенко заявил о твердой позиции по поддержке Украины на всех встречах в Давосе
Фото: пресс-служба президента

Украинская сторона получила твердую позицию поддержки на встречах в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу "Украина", сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил что в течение двух дней визита в Давосе прошло около 20 его официальных встреч. В частности, состоялись содержательные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, новоизбранным президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Литвы Далей Грибаускайте.

"Мы пользуемся тем, что здесь очень плотный график - переговоры идут по 15-20 минут - не более, но их количество достаточно большое. И везде у нас твердая позиция по поддержке Украины. Спасибо нашим международным партнерам, которые демонстрируют такую поддержку, демонстрируют позицию защиты украинцев", - подчеркнул глава государства.

Порошенко рассказал о некоторых деталях встречи с Меркель по предотвращению вмешательства РФ в выборы: "Речь идет о кибербезопасности. Это говорится, в том числе об обмене данными".

В то же время он подчеркнул, что не может раскрывать содержание договоренностей по спецслужбам и всем механизмам обеспечения кибербезопасности. "Очевидно, что детали этих договоренностей мы раскрывать не будем", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что по украинской инициативе был создан трастовый фонд НАТО по кибербезопасности, а также конкретные двусторонние соглашения, начиная с США и Великобритании и заканчивая Германией.

"На сегодняшний день очень важно, что и США, и ЕС, и Канада воспринимают это как реальную угрозу. Речь не идет о помощи Украине, речь идет об объединении усилий для защиты демократии во всем мире. Потому что РоSSия пытается использовать демократические инструменты и механизмы, чтобы подорвать демократию изнутри. Конечно, мы будем защищать государство, в том числе и от таких гибридных угроз РоSSии", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Петр Порошенко 23-24 января находится с рабочим визитом в Давосе (Швейцария), где проходит Всемирный экономический форум.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSиейЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSией
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
Блок рекламы


Похожие новости
Выдвижение Петра Порошенко в президенты перенесли на 29 января, - Соня КошкинаВыдвижение Петра Порошенко в президенты перенесли на 29 января, - Соня Кошкина
Пресс-служба Вакарчука отреагировала на информацию о "поддержке Порошенко"Пресс-служба Вакарчука отреагировала на информацию о "поддержке Порошенко"
Порошенко: Мы должны использовать все инструменты, чтобы посадить Путина за стол переговоровПорошенко: Мы должны использовать все инструменты, чтобы посадить Путина за стол переговоров
Порошенко пригласил президента Бразилии в УкраинуПорошенко пригласил президента Бразилии в Украину
Порошенко предупредил об угрозе популизма, особенно перед выборамиПорошенко предупредил об угрозе популизма, особенно перед выборами
Зеленский заявил о выходе из кипрской компании, получающей роялти из РоSSииЗеленский заявил о выходе из кипрской компании, получающей роялти из РоSSии
Порошенко обсудил с генсеком ООН развертывание миротворческой миссии на Донбассе
Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентомЛидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом
Порошенко в Давосе провел встречу с Меркель
Боевики обстреляли позиции ВСУ под АвдеевкойБоевики обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой
Последние новости
Подгружаем последние новости