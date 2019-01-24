Павлу Грибу вкололи обезболивающее на заседании суда, но судья не остановил процесс

Следующее заседание назначено уже на завтра.

Павлу Грибу вкололи обезболивающее на заседании суда, но судья не остановил процесс
Фото: Радио Свобода

РоSSийские врачи осуществили внешний осмотр тяжело больного украинца Павла Гриба и заявили о хорошем состоянии его здоровья. Об этом написал отец политзаключенного Игорь Гриб на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что в четверг, 24 января, состоялось очередное судебное заседание по делу украинца в Северо-Кавказском окружном военном суде.

"Еще в СИЗО Павел заявил об очень плохом самочувствии, но врач без осмотра выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья подозреваемого. Уже во время судебного заседания была вызвана "скорая помощь", фельдшер, которой сделал Павлу обезболивающий укол и рекомендовал 3 часа полежать. Но судья все равно продолжил заседание. Издевательства над больным человеком, а не судебное заседание! Судья "гнал" заседание, не реагируя на протесты адвоката", - написал отец.

Игорь Гриб также сообщил, что РФ попыталась формально выполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о проведении медобследования Павла.

"Относительно действий РФ по требованию ЕСПЧ провести дообследование Павла: пришел гастроэнтеролог (так представился), совершил внешний осмотр (не дотрагиваясь до тела) и выписал справку о хорошем состоянии здоровья", - отметил отец арестованного.

Следующее заседание по делу Павла Гриба назначено на завтра. Ожидается, что приговор украинцу вынесут уже на ближайших заседаниях.

Напомним, заключение по результатам обследования в консультативно-диагностическом центре Ростова-на-Дону (РоSSия), составленное врачом Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Василием Притулой, свидетельствует о появлении у Павла Гриба цирроза печени и снижении свертываемой функции крови.

Гриб был задержан роSSийскими силовикам на территории Беларуси в августе 2017 года по обвинению в пособничестве в подготовке теракта.

РоSSийские правоохранители обвиняют его в пособничестве в подготовке теракта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук
Блок рекламы


Похожие новости
Задача церкви - служить украинскому народу и Украинскому государству, - патриарх ФиларетЗадача церкви - служить украинскому народу и Украинскому государству, - патриарх Филарет
Пять стран подписали соглашение о финансировании суда над виновными в крушении малайзийского "Боинга"Пять стран подписали соглашение о финансировании суда над виновными в крушении малайзийского "Боинга"
РАН приостановила присвоение почетного звания патриарху КириллуРАН приостановила присвоение почетного звания патриарху Кириллу
Каждый пятый судья не смог подтвердить квалификацию во время переаттестацииКаждый пятый судья не смог подтвердить квалификацию во время переаттестации
Украина направила в Гаагу ответ на возражения РоSSии по поводу юрисдикции суда ООНУкраина направила в Гаагу ответ на возражения РоSSии по поводу юрисдикции суда ООН
Доля государственного языка в эфире национальных телеканалов превысила 90%Доля государственного языка в эфире национальных телеканалов превысила 90%
Генпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения делГенпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения дел
Адвокаты Крысина в очередной раз проигнорировали заседание судаАдвокаты Крысина в очередной раз проигнорировали заседание суда
Порошенко и Назарбаев договорились о заседании Комиссии по экономическому сотрудничествуПорошенко и Назарбаев договорились о заседании Комиссии по экономическому сотрудничеству
В Ираке Рождество объявили государственным праздникомВ Ираке Рождество объявили государственным праздником
Последние новости
Подгружаем последние новости