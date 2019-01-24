Парламентские партии получат 565,7 млн гривен из бюджета

Политические партии, представленные в Верховной Раде, получат 565,7 млн гривен из государственного бюджета согласно закону, принятому в 2015 году.

Решение о распределении средств приняло 23 января Национальное агентство по противодействию коррупции, говорится на сайте НАПК.

БПП "Солидарность" получит 143,366 млн гривен, "Народный фронт" - 145,453 млн гривен, "Самопомощь" - 72,090 млн гривен (плюс 56,568 млн гривен за гендерный баланс), "Оппоблок" - 61,959 млн гривен, Радикальная партия - 48,926 млн гривен, "Батькивщина" - 37,318 млн гривен.

Средства перечисляются на счета партий равными частями в начале каждого квартала.

В 2018 году на финансирование уставной деятельности политических партий было выделено 513,7 млн гривен. Увеличение расходов в 2019 году связано с повышением прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется при расчете объемов финансирования парламентских партий.

Напомним, в октябре 2015 года Верховная Рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 года было введено госфинансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.

Право на финансирование получили партии, которые на парламентских выборах 2014 года прошли в Верховную Раду (преодолели 5% барьер). Со следующих парламентских выборов (очередные выборы в ВР должны пройти в 2019 году) финансироваться будут все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей.