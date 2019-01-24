Спикер Госдумы фюрера РФ поручил вызвать Google из-за украинского Крыма на картах

"Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране".

Спикер роSSийской Государственной думы Вячеслав Володин поручил вызвать в парламент представителя Google в связи с тем, что на Google Maps полуостров Крым указан украинским.

"Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория РоSSии, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов. Поэтому было правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google и высказать нашу позицию, а дальше принимать решение. У нас возможности с вами есть, давайте их использовать", - цитирует Володина агентство ТАСС.

"Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране, а потом они будут вмешиваться так же, как вмешались в дела других государств, назначать будут", - добавил роSSийский политик, приведя в пример Facebook, снявший галочку верификации с аккаунта президента Венесуэлы Николаса Мадуро после заявления американского лидера Дональда Трампа о признании лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.

"Вот вся цена независимости Facebook и других компаний, и тот же Google проводит политику в интересах США , исполняя все то, что ему Госдеп диктует", - сказал Володин.

Напомним, что РоSSия оккупировала украинский полуостров Крым в 2014 году.

Украина не признает вхождение полуострова в состав РФ и считает Крым временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США также не признают вхождения полуострова в состав РФ . После аннексии США и ЕС ввели санкции против ряда роSSийских граждан. Также были утверждены списки невъездных лиц и заморожены их счета.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя 20 февраля 2014 года. РоSSия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".