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2023-03-04
У Держдумі фюрера Росії пропонують оголосити війну Україні
Такі заяви лунають на тлі подій у Брянській області.
© Госдума РФ
Після подій у Брянські області 2 березня, член комітету Держдуми Росії з оборони Віктор Соболєв закликав оголосити війну Україні. Про це
"Жодних червоних ліній щодо України у нас не залишилося. І нам вже абсолютно точно потрібно закінчувати спеціальну військову операцію та починати вести справжню війну. Зі знищенням засобів та об'єктів комунікацій, з висвітленням доставок озброєнь. І зробити це треба було давно", — заявив Соболєв.
Михайло Яровенко, ZN.ua