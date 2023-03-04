У Держдумі фюрера Росії пропонують оголосити війну Україні

Після подій у Брянські області 2 березня, член комітету Держдуми Росії з оборони Віктор Соболєв закликав оголосити війну Україні. Про це повідомляє портал NEWS.ru.

"Жодних червоних ліній щодо України у нас не залишилося. І нам вже абсолютно точно потрібно закінчувати спеціальну військову операцію та починати вести справжню війну. Зі знищенням засобів та об'єктів комунікацій, з висвітленням доставок озброєнь. І зробити це треба було давно", — заявив Соболєв.