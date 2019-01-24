Украина призывает ПАСЕ принять "азовский пакет санкций" против РоSSии

"РФ нарушила по меньшей мере пять статей Европейской конвенции по правам человека".

Украина призывает ПАСЕ принять "азовский пакет санкций" против РоSSии
Ирина Геращенко во время выступления в ПАСЕ
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Украина призывает европейских партнеров усилить давление на РоSSию и принять "Азовский пакет санкций" за захват украинских моряков в Керченском проливе.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время выступления в ПАСЕ.

"РФ нарушила по меньшей мере пять статей Европейской конвенции по правам человека. Мы призываем наших европейских партнеров ввести новые санции, а именно «Азовский пакет санкций» против РФ и россиян, причастных к этой провокации. Требуем немедленного освобождения 24 военнопленных в одностороннем порядке, без всяческих предпосылок и обменов", - написала Геращенко в Фейсбуке.

Она добавила, что Украина готова передать РФ 25 осужденных оссиян в обмен на политзаключенных Кремля: Олега Сенцова и других.

Геращенко также отметила, что украинская сторона, в соответствии с III Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, требует от РоSSии обращаться с украинскими моряками согласно их статусу и допустить к ним представителей Международного комитета Красного Креста.

Она напомнила, что в Минске украинская сторона ставит вопрос о постоянно действующем пункте наблюдателей ОБСЕ в Керчи.

"Азов и Крым - это украинские территории. ОБСЕ, которая имеет мандат на всю территорию Украины, обязана мониторить там ситуацию с безопасностью", - подчеркнула Геращенко и отметила, что в ответ Украина слышит "истерику россиян".

Первый вице-спикер призвала коллег из ПАСЕ посетить Мариуполь.

Напомним, ранее за введение "азовского пакета" санкций против РоSSии выступили страны Балтии и Польша.


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