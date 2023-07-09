Франція готує нові пакети військової допомоги для України

Вони чітко координуються з нагальними потребами української армії.

Франція готує пакети нові військової допомоги для України. Підтримка ЗСУ з боку європейської країни продовжуватиметься та посилюватиметься. Про це повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна в інтерв’ю RFI, інформує ZN.ua.

Франція готує нові пакети військової допомоги для України
© МЗС Франції

“Готуються нові постачання військової допомоги з метою постійного врахування найнагальніших потреб, висловлених Україною”, - сказала вона.

На запитання щодо гарантій безпеки Україні до вступу в НАТО очільниця МЗС Франції відповіла, що хоче, аби Вільнюський саміт дав можливість закріпити підтримку України з боку Альянсу на довгостроковій основі і надати конкретного змісту її перспективі вступу до НАТО.

"Франція неодноразово стверджувала, що буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для того, що б вона могла забезпечити законний захист своєї незалежності. Ніхто не повинен сумніватися в нашій рішучості виконати це зобов’язання", – наголосила міністр.

Коллона також додала, що Франція працює з низкою партнерів над визначенням безпекових гарантій, які НАТО міг би надати Україні "не замість, а паралельно" з процесом її інтеграції до Альянсу.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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