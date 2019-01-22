Только трое из зарегистрированных кандидатов открыли счета избирательных фондов, - МВД

Без счета избирательного фонда кандидаты не могут официально оплачивать расходы на агитацию.

Из 12 кандидатов в президенты Украины, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, только трое открыли счета избирательных фондов. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Из 12 зарегистрированных кандидатов счета избирательных фондов открыли только трое, а улицы наших городов заполнила политическая реклама, которая может финансироваться исключительно из предвыборного фонда. Он должен наполняться средствами прозрачного происхождения. Это значит, что большинство кандидатов уже нарушают закон", - сказал Аваков во вторник во время рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает департамент коммуникации МВД .

Министр отметил, что правоохранительные органы соблюдают закон и не будут идти на уступки.

"Сейчас мы имеем 125 обращений о нарушениях предвыборной агитации. По ряду обращений уже возбуждены уголовные производства. МВД будет очень жестко реагировать даже на признаки того, что может быть подкупом на выборах", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что Министерство внутренних дел Украины создало систему реагирования на обращения граждан: все "сигналы" о нарушениях поступают в специальную рабочую группу, которая передает уже подтвержденные факты в Нацполицию. Информацию обрабатывают в главном следственном управлении, департаменте оперативной поддержки и департаменте превентивной деятельности. Кроме того, в МВД заработала рабочая группа, которая занимается обеспечением избирательного процесса.

Напомним, сегодня ЦИК зарегистрировал 13-ым кандидатом в президенты самовыдвиженца Юрия Бойко. Кроме того, о выдвижении кандидатов заявили сразу несколько политических сил.