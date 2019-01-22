Осужденного в Беларуси за шпионаж украинского журналиста перевели в колонию
23 января Шаройко планирует посетить украинский консул.
Украинского журналиста Павла Шаройко, которого в Беларуси приговорили к 8 годам за шпионаж, перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую исполнительную колонию № 2.
Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.
Перевод состоялся до Нового года. В колонии его уже навещала жена.
Сообщается, что 23 января Шаройко планирует посетить украинский консул.
Напомним, украинского корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко задержали 25 октября 2017 года. О его задержании стало известно лишь 17 ноября. Он около двух недель не выходил на связь. Информацию о задержании мужа подтвердила жена Павла Шаройко. В том же месяце Белоруссия обвинила Шаройко в шпионаже и сотрудничестве с военной разведкой Украины.
19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы.
Ранее КГБ Беларуси заявил, что обмен Павла Шаройко на задержанного на Украине белоруса Юрия Политику невозможен, но украинца могут помиловать.
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Политика
22.01.2019 21:58