Фюрер РФ и Абэ не достигли прорыва по мирному договору и Курилах

Премьер Японии заехал в Москву по дороге на Всемирный экономический форум в Давосе.

Путин и Абэ не достигли прорыва по мирному договору и Курилах

Президент РоSSии Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры в Москве. Перед встречей японские СМИ писали, что в 2019 году может произойти "поворотный момент" в решении вопроса о мирном договоре и Курилах, но никаких новых заявлений не прозвучало, сообщает Русская служба Би-би-си.

За последние полгода Путин и Абэ провели уже четыре встречи. На этот раз премьер Японии заехал в Москву по дороге на Всемирный экономический форум в Давосе. Переговоры в Кремле продолжались более трех часов, однако никаких заявлений, которые могли бы свидетельствовать о значительном прогрессе в решении вопроса, по их итогам сделано не было.

Следующий раунд переговоров между министрами иностранных дел РоSSии и Японии решено провести в феврале. Он может состояться "на полях" конференции по безопасности в Мюнхене, уточнил Абэ. Эксперты, опрошенные Русской службой Би-би-си, сходятся во мнении, что прорыва на пути к заключению мирного договора пока ждать не стоит.

РоSSия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора о Курильских островах. Япония претендует на южную часть Курильского архипелага (острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи), перешедшую под контроль СССР в 1945 году, и отвергает предложения заключить мирный договор без предварительных условий. РоSSия настаивает на своем суверенитете над этими территориями.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Японии и президент РоSSии Владимир Путин договорились активизировать переговоры по мирному договору и спорным островам Курильской гряды на основе Совместной декларации 1956 года.


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