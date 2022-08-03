Росія грубо порушила три головні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – МЗС

Російська Федерація грубо порушила три основні засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький на відкритті 10-ї Оглядової конференції ДНЯЗ, що триватиме з 1 до 26 серпня, пише пресслужба МЗС.

Під час виступу Точицький звернув увагу на погрози Кремля про застосування ядерної зброї та відповідні заклики від пропагандистських ЗМІ.

За його словами, РФ , будучи ядерною державою, порушила всі три «стовпи» Договору про нерозповсюдження ядерної зброї:

щодо ядерного роззброєння (через неспровоковане нарощування потенціалу для ядерних ударів);

щодо ядерного нерозповсюдження (розширивши географію розміщення такої зброї після окупації Криму);

щодо мирного використання атомної енергії (йдеться про захоплення ядерних об’єктів на території України).

Заступник міністра наголосив, що російські окупанти вперше в історії перетворили цивільні ядерні об’єкти на військові цілі та місце для розміщення своєї армії. Він зауважив, що світ наразі зіткнувся з проявами ядерного тероризму, який спонсорує ядерна держава.