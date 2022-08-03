Росія грубо порушила три головні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – МЗС
Заступник міністра закордонних справ закликав світ вжити заходів для уникнення глобальної атомної катастрофи, інформує
Російська Федерація грубо порушила три основні засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький на відкритті 10-ї Оглядової конференції ДНЯЗ, що триватиме з 1 до 26 серпня, пише
Під час виступу Точицький звернув увагу на погрози Кремля про застосування ядерної зброї та відповідні заклики від пропагандистських ЗМІ.
За його словами, РФ, будучи ядерною державою, порушила всі три «стовпи» Договору про нерозповсюдження ядерної зброї:
- щодо ядерного роззброєння (через неспровоковане нарощування потенціалу для ядерних ударів);
- щодо ядерного нерозповсюдження (розширивши географію розміщення такої зброї після окупації Криму);
- щодо мирного використання атомної енергії (йдеться про захоплення ядерних об’єктів на території України).
Заступник міністра наголосив, що російські окупанти вперше в історії перетворили цивільні ядерні об’єкти на військові цілі та місце для розміщення своєї армії. Він зауважив, що світ наразі зіткнувся з проявами ядерного тероризму, який спонсорує ядерна держава.