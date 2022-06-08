В Госдуме фюрера РФ предлагают отменить постановление о независимости Литвы
Говорят, РоSSия является правопреемником СССР и имеет на это полномочия, информирует
В роSSийской Госдуме зарегистрировали законопроект об «Отмене признания независимости Литвы» от 6 сентября 1991 года. Автор
Зарегистрировал законопроект депутат от путинской «Единой РоSSии» Евгений Федоров, предлагающий отменить постановление Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». РоSSийский законодатель утверждает, что согласно изменениям в Конституцию РФ, заявляющим о правопреемстве РоSSии после СССР, первая может отменять правочинные акты уже несуществующего государства.
При этом постановление Госсовета СССР он считает незаконным, поскольку в Литве не проводился референдум о выходе из состава СССР, а также не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.