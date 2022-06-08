В Госдуме фюрера РФ предлагают отменить постановление о независимости Литвы

Говорят, РоSSия является правопреемником СССР и имеет на это полномочия, информирует ZN.ua.

В Госдуме РФ предлагают отменить постановление о независимости Литвы
© Госдума РФ

В роSSийской Госдуме зарегистрировали законопроект об «Отмене признания независимости Литвы» от 6 сентября 1991 года. Автор законопроекта считает, что постановление Госсовета СССР было незаконным, поскольку «нарушало Конституцию СССР».

Зарегистрировал законопроект депутат от путинской «Единой РоSSии» Евгений Федоров, предлагающий отменить постановление Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». РоSSийский законодатель утверждает, что согласно изменениям в Конституцию РФ, заявляющим о правопреемстве РоSSии после СССР, первая может отменять правочинные акты уже несуществующего государства.

При этом постановление Госсовета СССР он считает незаконным, поскольку в Литве не проводился референдум о выходе из состава СССР, а также не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.


Ирина Знась, ZN.ua





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