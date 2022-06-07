Украинское зерно нельзя транспортировать в страны Балтии через Беларусь – президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что украинское зерно нельзя транспортировать в страны Балтии через Беларусь , передает Delfi . Он отметил, что ранее поврежденная, а потом отремонтированная для переправки зерна, железная дорога на украинско-белорусской границе может способствовать новой атаке на Украину из территории Беларуси.

«Давайте сначала посмотрим с позиции Украины. Хотят сказать, что нужно привести в порядок всю инфраструктуру, нужно привести в порядок движение, чтобы удобрения двигались с территории Украины через Беларусь в страны Балтии – не случится ли так, что по этой налаженной инфраструктуре на каком-то этапе войны будет двигаться военная техника в обратном направлении? Им следует очень осторожно оценивать такую перспективу», — заявил Науседа журналистам в Крекенаве.

По его словам, белорусский диктатор Александр Лукашенко дал понять, что поддерживает военную агрессию РФ . А это значит, что о перевозке грузов через Беларусь не может быть и речи.

«На мой взгляд, в последнее время ситуация только ухудшилась, и Лукашенко показал, что он в одной лодке с Владимиром Путиным в этой гнусной агрессии. Мое мнение и оценка не меняются — надо искать другие альтернативы», – заявил Науседа.

Президент Литвы также не видит возможности восстановления транзита белорусских удобрений через его страну. Именно такое условие Лукашенко поставил для перевозки украинского зерна через Беларусь .

«Европейский Союз ввел очень четкие санкции в отношении удобрений, Литва повторила эти санкции, и что — давайте закроем глаза и скажем, что Лукашенко вдруг стал гораздо более приемлемым лидером или сделал что-то хорошее, поэтому мы должны отменить эти санкции?», – добавил литовский президент.