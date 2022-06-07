Украинское зерно нельзя транспортировать в страны Балтии через Беларусь – президент Литвы

Гитанас Науседа объяснил опасность транспортировки украинского зерна через Беларусь, информирует ZN.ua.

Украинское зерно нельзя транспортировать в страны Балтии через Беларусь – президент Литвы
© Офис президента

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что украинское зерно нельзя транспортировать в страны Балтии через Беларусь, передает Delfi. Он отметил, что ранее поврежденная, а потом отремонтированная для переправки зерна, железная дорога на украинско-белорусской границе может способствовать новой атаке на Украину из территории Беларуси.

«Давайте сначала посмотрим с позиции Украины. Хотят сказать, что нужно привести в порядок всю инфраструктуру, нужно привести в порядок движение, чтобы удобрения двигались с территории Украины через Беларусь в страны Балтии – не случится ли так, что по этой налаженной инфраструктуре на каком-то этапе войны будет двигаться военная техника в обратном направлении? Им следует очень осторожно оценивать такую перспективу», — заявил Науседа журналистам в Крекенаве.

По его словам, белорусский диктатор Александр Лукашенко дал понять, что поддерживает военную агрессию РФ. А это значит, что о перевозке грузов через Беларусь не может быть и речи.

«На мой взгляд, в последнее время ситуация только ухудшилась, и Лукашенко показал, что он в одной лодке с Владимиром Путиным в этой гнусной агрессии. Мое мнение и оценка не меняются — надо искать другие альтернативы», – заявил Науседа.

Президент Литвы также не видит возможности восстановления транзита белорусских удобрений через его страну. Именно такое условие Лукашенко поставил для перевозки украинского зерна через Беларусь.

«Европейский Союз ввел очень четкие санкции в отношении удобрений, Литва повторила эти санкции, и что — давайте закроем глаза и скажем, что Лукашенко вдруг стал гораздо более приемлемым лидером или сделал что-то хорошее, поэтому мы должны отменить эти санкции?», – добавил литовский президент.





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