В Минэкономики Германии заявили, что нужны общенациональные усилия для независимости от газа из РФ
Для достижения энергетической независимости Германии от поставок газа из РоSSии необходимы общенациональные усилия, как на уровне федерального правительства и местных властей, так и на уровне частных компаний и домохозяйств. К 2024 году уровень потребления роSSийского газа Германией возможно сократить до 10%.
С соответствующим заявлением в комментарии Guildhall выступила представитель Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Сузанне Унгард, информирует
"Сразу после начала войны федеральное правительство Германии начало деятельность по обеспечению энергоснабжения Германии и одновременному снижению зависимости от РоSSии. В прошлом доля поставок роSSийского газа составляла в среднем 55 процентов. К середине апреля этот показатель упал примерно до 35 процентов. С этой целью были увеличены закупки природного газа в Норвегии и Нидерландах, а также значительно увеличился импорт СПГ", - заявили в министерстве.
"Однако независимости от роSSийского газа можно добиться только общенациональными усилиями. Много шагов требуется от многих участников одновременно - федеральных, государственных, местных властей, компаний и частных домохозяйств. В тесном сотрудничестве с затронутыми вопросом федеральными землями федеральное правительство работает над тем, чтобы ввести в эксплуатацию несколько дополнительных плавучих терминалов СПГ (плавучих установок для хранения и регазификации, FSRU) в Германии уже в 2022 и 2023 годах. Это требует огромных усилий от всех в том числе для создания технических предпосылок при строительстве соединительных трубопроводов", — говорится в заявлении.
"Одновременно с политическими переговорами коммунальные компании находятся в процессе подписания достаточного количества контрактов на СПГ. За счет аренды четырех плавучих СПГ-терминалов к лету 2024 года на заключительном этапе может быть поэтапно выгружено около 33 млрд м? СПГ. Уже зимой 2022 - 2023 годов дополнительные 7,5 млрд м? СПГ могут появиться на рынке. Другие терминалы СПГ, такие как терминал Brunsb?ttel мощностью 8 млрд м?, находятся в процессе планирования и будут готовы к поставкам с 2026 года", — сообщили в министерстве ФРГ.
"В совокупности с краткосрочными усилиями компаний и населения по сокращению потребления газа за счет энергоэффективности, энергосбережения и электрификации доля поставок роSSийского газа в потреблении газа к концу года может сократиться примерно до 30 процентов. Независимости от роSSийского газа в значительной степени можно добиться совместными усилиями к лету 2024 года. Для этого требуется диверсификация, экономия, более быстрый выход на водород и широкое распространение возобновляемых источников энергии. В целом постепенное сокращение потребления роSSийского газа до 10% к лету 2024 года возможно", - заявили в Министерства экономики и энергетики ФРГ.
Ранее в немецком Бундестаге депутат от группы "Зеленых" Робин Вагнер также отметил, что Германия уже ведет работу для достижения независимости от роSSийского газа, строя терминалы СПГ (сжиженного природного газа) и заключая новые контракты поставок. По его словам, целью Германии должна стать скорейшая остановка импорта газа через "Северный поток — 1".