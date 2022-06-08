В Украине предлагают запретить фейерверки

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается ограничить продажу, передачу и использование пиротехнических изделий в военное время на территории Украины.

«Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов. Актуальными будут контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий», - говорится в пояснительной записке к законопроекту №7438.

На всей территории Украины предлагают запретить использование любых фейерверков и проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий, кроме сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и шума, не превышающий 60 дБ. Даже если это день города, государственный праздник или спортивное соревнование, то в таких мероприятиях разрешается использование фейерверков только класса F1.