В Раде предлагают изменить Уголовный Кодекс для упрощения обмена военнопленными

Уголовные дела против таких лиц могут закрываться вне очереди, информирует ZN.ua.

В Раде предлагают изменить Уголовный Кодекс для упрощения обмена военнопленными
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В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Уголовный кодекс Украины, которые в теории должны упростить процедуру обмена осужденных как военнопленных.

Одним из инициаторов законопроекта №7436 является председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Для ускорения процедуры обмена обвиняемых или осужденных в качестве военнопленных в законопроекте предлагается предусмотреть возможность закрытия уголовного производства, если соответствующим уполномоченным органом принято решение о передаче подозреваемого, обвиняемого для обмена в качестве военнопленного.

«Производство по обвиняемому уголовное производство может быть закрыто судом, если прокурор подал ходатайство о его закрытии в связи с тем, что соответствующим уполномоченным органом принято решение о передаче обвиняемого для обмена как военнопленного», - отмечается в пояснительной записке к документу.

В то же время, если обмен не состоялся, суд может отменить свое постановление и продолжить расследование или судебное производство относительно подозреваемого военнопленного.

Если же освобожденный в результате обмена военнопленный снова будет задержан на территории Украины, против него будет возобновлено старое производство.

«Учитывая сложную ситуацию, настоятельна необходимость оперативно решать вопрос об обмене обвиняемых, осужденных как военнопленных», - отметили авторы законопроекта.


Ирина Знась, ZN.ua





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