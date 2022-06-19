Атрошенко розповів, як його не випустили до Польщі для підписання договору про допомогу Чернігову
Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що йому заборонили виїхати до Польщі для підписання договору про допомогу Чернігову. Він пов’язує це з політичною атакою на нього одного зі співробітників Офісу Президента.
Про це Атрошенко написав на своїй сторінці у Facebook, інформує
"Щойно на кордоні мене не пустили до Польщі, куди я прямував на підписання угоди про партнерство та допомогу Чернігову. Чітко пов’язую такі дії з політичними ігрищами посадових осіб, які шкодять Чернігову та дискредитують Президента", - заявив Атрошенко.
За словами Атрошенка, він прямував у польський Ряшів у складі делегації з 4х осіб. Крім угоди про партнерство в нього був запланований виступ на сесії. Але меру Чернігова не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті "Краковець", вказавши, що документи не в порядку.
"Зауважу: питання по документах виникли лише стосовно мене, хоча на руках у мене був повний пакет документів, що дозволяють перетинати кордон у службових цілях. Як і у кожного з членів нашої делегації. Втім, митний інспектор Лілія Турко, жетон LV-1155, вилучила мої документи без пояснення причин та запропонувала мені поговорити з начальством", - повідомив Атрошенко.
Він заявив, що така ситуація демонструє наявність "телефонного права" на кордоні та дискредитує Президента.
"Те, що відбулося, я пов’язую з політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу Президента. Через це мені вже намагалися заборонити відрядження в Давос. Я вважаю, що це не що інше, як самодурство відповідальних посадових осіб, які таким чином хочуть самоствердитися і при цьому перевищують свої службові повноваження. Таким чином вони перешкоджають моїй професійній діяльності на користь Чернігова, а головне – дискредитують подібними діями Президента, демонструючи ознаки телефонного права на кордоні", - наголосив Владислав Атрошенко.