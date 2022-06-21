В ОП про ймовірність підписання мирного договору зараз: "Призведе до ескалації через певний час"

Він можливий лише тоді, коли буде відновлено територіальну цілісність України, а Росія зазнає неминучої поразки, інформує ZN.ua.

В ОП про ймовірність підписання мирного договору зараз:
© Офіс президента

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що сьогодні підписання мирного договору з РФ було б "безперспективним" та "неможливим". Під час інтерв'ю NewsMaker він пояснив, що навіть негайне припинення вогню означатиме те, що частина нашої території все ще буде окупованою.

"Це буде звичайна окупація з максимальними руйнуваннями, вбивствами.. Негайний мирний договір... призведе до ескалації війни через певний час", – сказав Подоляк, додаючи, що РФ "обов'язково йтиме далі й захоплюватиме поступово додаткові частини території України".

Мирний договір буде можливим лише тоді, коли Київ посилить свої військові та переговорні позиції, тобто "коли територіальну цілісність України буде відновлено, і коли Росія зазнає неминучої поразки".

"Посилення нашої позиції можливе, якщо на східному фронті ми отримаємо порівняний обсяг зброї, завдамо тактичної поразки Росії, і тоді переговорний процес виглядатиме інакше: він буде не ультимативним, хоч і конфліктним, але з позиції українського домінування", – стверджує Подоляк.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Війна в Україні: чи не буде злочином виїзд з окупації через РосіюВійна в Україні: чи не буде злочином виїзд з окупації через Росію
Російський наступ на Харківщині може посилиться, окупанти добудували переправу через річкуРосійський наступ на Харківщині може посилиться, окупанти добудували переправу через річку
ЗСУ вже майже біля держкордону: у Міноборони назвали причину, через яку росіяни посилили обстріли ХарковаЗСУ вже майже біля держкордону: у Міноборони назвали причину, через яку росіяни посилили обстріли Харкова
Рада через два роки нарешті затвердила антикорупційну стратегіюРада через два роки нарешті затвердила антикорупційну стратегію
У Маріуполі жителі перебувають на межі смерті через нестачу питної водиУ Маріуполі жителі перебувають на межі смерті через нестачу питної води
Через вторгнення російських військ в Україну вартість продовольства у світі різко зросла: ЗМІЧерез вторгнення російських військ в Україну вартість продовольства у світі різко зросла: ЗМІ
У Росії попередили, що захищатимуться від Литви та НАТО через блокаду КалінінградаУ Росії попередили, що захищатимуться від Литви та НАТО через блокаду Калінінграда
З рф посипалися погрози через блокаду Калінінграда: в хід пішли "розв\'язані руки"З рф посипалися погрози через блокаду Калінінграда: в хід пішли "розв\'язані руки"
На Луганщині окупанти з авіації добивають залишки мостів через Сіверський Донець - ГайдайНа Луганщині окупанти з авіації добивають залишки мостів через Сіверський Донець - Гайдай
Літаки окупантів знищують українські міста парами: де зараз точаться запеклі боїЛітаки окупантів знищують українські міста парами: де зараз точаться запеклі бої
Последние новости
Подгружаем последние новости