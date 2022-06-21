В ОП про ймовірність підписання мирного договору зараз: "Призведе до ескалації через певний час"

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що сьогодні підписання мирного договору з РФ було б "безперспективним" та "неможливим". Під час інтерв'ю NewsMaker він пояснив, що навіть негайне припинення вогню означатиме те, що частина нашої території все ще буде окупованою.

"Це буде звичайна окупація з максимальними руйнуваннями, вбивствами.. Негайний мирний договір... призведе до ескалації війни через певний час", – сказав Подоляк, додаючи, що РФ "обов'язково йтиме далі й захоплюватиме поступово додаткові частини території України".

Мирний договір буде можливим лише тоді, коли Київ посилить свої військові та переговорні позиції, тобто "коли територіальну цілісність України буде відновлено, і коли Росія зазнає неминучої поразки".

"Посилення нашої позиції можливе, якщо на східному фронті ми отримаємо порівняний обсяг зброї, завдамо тактичної поразки Росії, і тоді переговорний процес виглядатиме інакше: він буде не ультимативним, хоч і конфліктним, але з позиції українського домінування", – стверджує Подоляк.