В НАТО готуються застосувати статтю 5 Північноатлантичного договору

Щоправда поки що під час навчань.

У Німеччині стартували найбільші в історії повітряні навчання сил НАТО, йдеться у повідомлені альянсу, інформує ZN.ua .

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Участь у двотижневих навчаннях Air Defender беруть близько 10 тисяч військовослужбовців і 250 літаків з 25 країн.

Більшість літаків розміщено на кількох німецьких авіабазах. Навчальні місії в основному відбуватимуться над Північним морем, Балтійським морем і південною Німеччиною. Вони спрямовані на підвищення оперативної сумісності та готовності до захисту від атак літаків, безпілотників і ракет на міста та критичну інфраструктуру. Легенда навчань змодельована на основі сценарію допомоги відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору.

Організовані та очолювані Німеччиною навчання мають транслювати чіткий меседж про те, що НАТО готовий захищати кожен дюйм території Альянсу.

«Air Defender необхідні тому, що ми живемо в більш небезпечному світі. Оскільки ми стикаємося з найбільшою за покоління кризою безпеки, ми об’єднані, щоб захистити наші країни та наших людей», – заявила речниця Організації Північноатлантичного договору Оана Лунгеску.

Вона додала, що цей захід демонструє міцний зв’язок між Європою та Північною Америкою, які працюють разом в рамках НАТО.

У найбільших у 2023 році навчаннях НАТО Baltops 23 на території Естонії беруть участь 19 країн НАТО та Швеція.