Бойко стал тринадцатым кандидатом в президенты

В 2014 году за него проголосовали всего 36 тысяч человек.

Бойко стал тринадцатым кандидатом в президенты
Фото: Макс Левин

Центральная избирательная комиссия на заседании 22 января зарегистрировала 13 кандидата в президенты. Им стал депутат Верховной Рады Юрий Бойко, который баллотируется как самовыдвиженец.

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

На этом же заседании отказали в регистрации гражданам Петру Рекало и Юрию Боярскому, которые не внесли необходимый залог 2,5 млн гривен.

Бойко родился в 1958 году в Горловке. Учился в Москве в химико-технологическом институте.

Долгое время работал на на Рубежанском государственном химзаводе "Зоря", который производил взрывчатку для военпрома. В 1999-2001 годах возглавлял Лисичанский НПЗ, после чего переехал в Киев, где вскоре занял должность главы правления "Нафтогаза Украины".

В период 2006-2012 годов трижды занимал должность министра энергетики в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова. В 2012-2014 годах был вице-премьером.

В 2014 году баллотировался в президенты, но получил всего 36 тысяч голосов и занял 14-е место.

В 2014 году стал депутатом Верховной Рады пройдя по спискам "Оппозиционного блока" под №1.

В конце 2018 года Бойко пошел на союз с политической силой Виктора Медведчука "За жизнь" и был исключен из "Оппоблока".

Другими кандидатами в президенты являются:

  1. Балашов Геннадий, партия "5.10"
  2. Богомолец Ольга, самовыдвиженка
  3. Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
  4. Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
  5. Куприй Виталий, самовыдвиженец
  6. Мураев Евгений, партия "Наши"
  7. Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"
  8. Насиров Роман, самовыдвиженец
  9. Садовой Андрей, партия "Самопомощь"
  10. Скоцик Виталий, самовыдвиженец
  11. Шевченко Александр, партия "Укроп"
  12. Шевченко Игорь, самовыдвиженец


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