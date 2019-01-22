Бойко стал тринадцатым кандидатом в президенты
В 2014 году за него проголосовали всего 36 тысяч человек.
Центральная избирательная комиссия на заседании 22 января зарегистрировала 13 кандидата в президенты. Им стал депутат Верховной Рады Юрий Бойко, который баллотируется как самовыдвиженец.
Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.
На этом же заседании отказали в регистрации гражданам Петру Рекало и Юрию Боярскому, которые не внесли необходимый залог 2,5 млн гривен.
Бойко родился в 1958 году в Горловке. Учился в Москве в химико-технологическом институте.
Долгое время работал на на Рубежанском государственном химзаводе "Зоря", который производил взрывчатку для военпрома. В 1999-2001 годах возглавлял Лисичанский НПЗ, после чего переехал в Киев, где вскоре занял должность главы правления "Нафтогаза Украины".
В период 2006-2012 годов трижды занимал должность министра энергетики в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова. В 2012-2014 годах был вице-премьером.
В 2014 году баллотировался в президенты, но получил всего 36 тысяч голосов и занял 14-е место.
В 2014 году стал депутатом Верховной Рады пройдя по спискам "Оппозиционного блока" под №1.
В конце 2018 года Бойко пошел на союз с политической силой Виктора Медведчука "За жизнь" и был исключен из "Оппоблока".
Другими кандидатами в президенты являются:
- Балашов Геннадий, партия "5.10"
- Богомолец Ольга, самовыдвиженка
- Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
- Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
- Куприй Виталий, самовыдвиженец
- Мураев Евгений, партия "Наши"
- Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"
- Насиров Роман, самовыдвиженец
- Садовой Андрей, партия "Самопомощь"
- Скоцик Виталий, самовыдвиженец
- Шевченко Александр, партия "Укроп"
- Шевченко Игорь, самовыдвиженец
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