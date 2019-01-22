Бойко стал тринадцатым кандидатом в президенты

В 2014 году за него проголосовали всего 36 тысяч человек.

Центральная избирательная комиссия на заседании 22 января зарегистрировала 13 кандидата в президенты. Им стал депутат Верховной Рады Юрий Бойко, который баллотируется как самовыдвиженец.

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

На этом же заседании отказали в регистрации гражданам Петру Рекало и Юрию Боярскому, которые не внесли необходимый залог 2,5 млн гривен.

Бойко родился в 1958 году в Горловке. Учился в Москве в химико-технологическом институте.

Долгое время работал на на Рубежанском государственном химзаводе "Зоря", который производил взрывчатку для военпрома. В 1999-2001 годах возглавлял Лисичанский НПЗ, после чего переехал в Киев , где вскоре занял должность главы правления "Нафтогаза Украины".

В период 2006-2012 годов трижды занимал должность министра энергетики в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова. В 2012-2014 годах был вице-премьером.

В 2014 году баллотировался в президенты, но получил всего 36 тысяч голосов и занял 14-е место.

В 2014 году стал депутатом Верховной Рады пройдя по спискам "Оппозиционного блока" под №1.

В конце 2018 года Бойко пошел на союз с политической силой Виктора Медведчука "За жизнь" и был исключен из "Оппоблока".

Другими кандидатами в президенты являются: