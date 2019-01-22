Турчинов стал координатором общественного объединения протестантов

Секретарь СНБО будет продвигать христианские ценности.

Турчинов стал координатором общественного объединения протестантов
Фото: Макс Левин

Министерство юстиции 22 января зарегистрировало общественную организацию "Всеукраинский Собор", созданную протестантскими церквями Украины.

Об этом сообщила пресс-служба секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, который стал координатором этого объединения.

Он считает символичным, что "Всеукраинский Собор" зарегистрирован в сотую годовщину подписания Акта Злуки между УНР и ЗУНР.

"Это хорошее символическое начало деятельности нашего "Собора", целью которого является также объединение. Объединение религиозных, общественных организаций и всех неравнодушных граждан вокруг идеи христианского развития Украины", - цитирует Турчинова его пресс-служба. Он добавил, что "только на фундаменте вечных христианских ценностей можно построить величие и могущество нашего государства".

В духовный совет "Собора" вошел глава Украинской церкви христиан веры евангелской Михаил Паночко, глава Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, старший епископ Союза свободных церквей христиан евангельской веры Василий Райчинец, глава Духовного управления евангельских христиан церкви "Новое поколение" Андрей Тищенко, еписком Собора независимых евангельских церквей Анатолий Калюжный и другие руководители религиозных организаций.

Целью "Собора" является распространение христианских ценностей через культурные, образовательные, волонтерские и молодежные проекты, популяризация здорового способа жизни. Общественный союз "Всеукраинский Собор" не является политической партией и не является экуменическим объединением.


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