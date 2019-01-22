Саакашвили выразил поддержку Тимошенко на съезде "Батькивщины"

Экс-президент Грузии записал видеообращение.

Саакашвили выразил поддержку Тимошенко на съезде
Саакашвили записал видеообращение для участников съезда "Батькивщины"
Фото: facebook.com/sonya.koshkina

Бывший президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили выразил свою поддержку руководителю партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом он заявил в видеообращении, которое показали на съезде партии в Киеве.

"Я знаю Юлю почти уже 20 лет. У нас было много споров, мы соглашались за это время, не соглашались, но я счастлив считать ее своим другом. Никто за эти десятилетия так не символизировал Украину для остального мира, как Юлия Тимошенко", - сказал Саакашвили.

Он также утверждает, что Тимошенко поддержала Грузию после нападения РоSSии.

"Я никогда не забуду, что в 2008 году... И мой народ Грузии тоже не забудет, когда на нас напала путинская РоSSия. По ее (Юлии Тимошенко, - ред.) инициативе правительство Украины выделило гуманитарную помощь как солидарность от братского народа братскому народу", - заявил Саакашвили.

Саакашвили одобрил действия Тимошенко по продлению моратория на продажу земли.

Он также напомнил, что лидер "Батькивщины" поддерживала его во время попытки пересечения украинской границы в 2017 году.

Напомним, в мае прошлого года Верховный Суд объявил бессрочный перерыв в рассмотрении дела о гражданстве Саакашвили.

Саакашвили получил украинский паспорт в конце мая 2015 года, чтобы его можно было назначить главой Одесской ОГА. Согласно Конституции Грузии, получение гражданства другой страны является основанием для утери гражданства. Поэтому в октябре 2015 года Минюст Грузии начал процедуру лишения гражданства в отношении Саакашвили.

Однако карьера Саакашвили на должности губернатора Одесской области не задалась, в ноябре 2016 года он уволился и ушел в оппозицию к президенту Петру Порошенко. 26 июля 2017 года президент прекратил украинское гражданство Саакашвили.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
Зеленский прокомментировал расследование о его роSSийском бизнесеЗеленский прокомментировал расследование о его роSSийском бизнесе
CNBC: РоSSия успешно испытала новую систему ПВОCNBC: РоSSия успешно испытала новую систему ПВО
Блок рекламы


Похожие новости
Тимошенко пообещала уйти с поста президента через 100 дней, если не сможет показать "очевидные результаты"Тимошенко пообещала уйти с поста президента через 100 дней, если не сможет показать "очевидные результаты"
Тимошенко заявила о баллотировании в президентыТимошенко заявила о баллотировании в президенты
"Народный фронт" выгнал нардепа Тимошенко за "потерю связи с фракцией""Народный фронт" выгнал нардепа Тимошенко за "потерю связи с фракцией"
Патриарх Феофил III заявил, что никогда не обсуждал с Тимошенко ТомосПатриарх Феофил III заявил, что никогда не обсуждал с Тимошенко Томос
В ОБСЕ пообещали поддержку в случае отправки миротворцев ООН на ДонбассВ ОБСЕ пообещали поддержку в случае отправки миротворцев ООН на Донбасс
Тимошенко: в Украине 28 лет продолжаются непопулярные реформы с неэффективными последствиямиТимошенко: в Украине 28 лет продолжаются непопулярные реформы с неэффективными последствиями
Под роSSийским посольством в Киеве проходит акция в поддержку крымских татарПод роSSийским посольством в Киеве проходит акция в поддержку крымских татар
В партии Саакашвили произошел расколВ партии Саакашвили произошел раскол
Тимошенко объявила о "безоговорочной победе" на выборах в ОТГТимошенко объявила о "безоговорочной победе" на выборах в ОТГ
"Народный фронт" выдвинет кандидата в президенты на съезде в феврале"Народный фронт" выдвинет кандидата в президенты на съезде в феврале
Последние новости
Подгружаем последние новости