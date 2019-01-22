Саакашвили выразил поддержку Тимошенко на съезде "Батькивщины"

Экс-президент Грузии записал видеообращение.

Бывший президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили выразил свою поддержку руководителю партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом он заявил в видеообращении, которое показали на съезде партии в Киеве .

"Я знаю Юлю почти уже 20 лет. У нас было много споров, мы соглашались за это время, не соглашались, но я счастлив считать ее своим другом. Никто за эти десятилетия так не символизировал Украину для остального мира, как Юлия Тимошенко", - сказал Саакашвили.

Он также утверждает, что Тимошенко поддержала Грузию после нападения РоSSии.

"Я никогда не забуду, что в 2008 году... И мой народ Грузии тоже не забудет, когда на нас напала путинская РоSSия. По ее (Юлии Тимошенко, - ред.) инициативе правительство Украины выделило гуманитарную помощь как солидарность от братского народа братскому народу", - заявил Саакашвили.

Саакашвили одобрил действия Тимошенко по продлению моратория на продажу земли.

Он также напомнил, что лидер "Батькивщины" поддерживала его во время попытки пересечения украинской границы в 2017 году.

Напомним, в мае прошлого года Верховный Суд объявил бессрочный перерыв в рассмотрении дела о гражданстве Саакашвили.

Саакашвили получил украинский паспорт в конце мая 2015 года, чтобы его можно было назначить главой Одесской ОГА. Согласно Конституции Грузии, получение гражданства другой страны является основанием для утери гражданства. Поэтому в октябре 2015 года Минюст Грузии начал процедуру лишения гражданства в отношении Саакашвили.

Однако карьера Саакашвили на должности губернатора Одесской области не задалась, в ноябре 2016 года он уволился и ушел в оппозицию к президенту Петру Порошенко. 26 июля 2017 года президент прекратил украинское гражданство Саакашвили.