Владимир Путин готовится к долгой войне на истощение против Украины и будет постоянно пытаться использовать экономические методы, такие как блокирование экспорта украинского зерна, чтобы лишить Киев западной поддержки.

Об этом Washington Post на условиях анонимности рассказали представители "роSSийской экономической элиты". По словам собеседников издания, Кремль расценил некоторые признаки неуверенности некоторых европейских правительств как доказательство того, что Запад может прекратить бороться с роSSийским вторжением в Украину, особенно, если глобальные цены на энергоносители будут расти после введенных против Москвы санкций.

«Путин верит, что Запад устанет», – сказал роSSийский миллиардер, попросивший не называть его имени из-за страха перед преследованиями.

Он добавил, что роSSийский автократ не ожидал столь мощной и консолидированной реакции Запада. Но «теперь он пытается изменить ситуацию и верит, что в долгосрочной перспективе победит», - сказал миллиардер. В Москве рассматривают избирательные циклы на Западе как уязвимость. Поэтому Путин верит, что общественное мнение может измениться за один день.

Издание напоминает, что Евросоюз ввел ограниченное эмбарго на роSSийскую нефть, запрещающее поставки через морские пути. И президент Совета ЕС Шарль Мишель хвалил это решение как метод оказать максимальное давление на РоSSию, чтобы она остановила войну. Но, по словам неназванного роSSийского чиновника из дипломатических кругов в Москве, в краткосрочной перспективе это эмбарго «будет иметь небольшое влияние».

«В Кремле такие настроения, что мы не можем проиграть, какой бы ни была цена», - сказал он.