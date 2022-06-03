Фукуяма: Украине нужны победы на юге, чтобы сохранить поддержку Запада

Западная поддержка Украины была непоколебима на фоне ранних успехов украинской армии. Однако теперь, когда роSSийские войска начали хоть и медленно, но продвигаться вперед на Донбассе, риторика в Европе и США начала меняться. И это проблема, – предостерег американский политический экономист и профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма во время дискуссии, организованной PEN Ukraine.

«Если мы посмотрим на ситуацию, которая сложилась на фоне первых украинских успехов, когда армия Украины вытеснила россиян из окрестностей Киева, а затем отодвинула их дальше от Харькова, существовал оптимизм. Но теперь, когда бои продолжаются вокруг города Северодонецк, где РоSSия хоть медленно, но продвигается вперед, мы видим трещины в этой западной коалиции. Сначала Генри Киссинджер призвал Украину уступить территорию ради мира. Затем New York Times написал редакционную статью с таким же посылом. Лидеры европейских стран, такие как Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, начали звонить Путину, пытаясь договориться о разблокировании экспорта зерна. Поэтому я боюсь, что это западное единство может пошатнуться», – заметил Фукуяма.

Он указал на то, что армия Украины сейчас ведет контрнаступление на южном направлении. По мнению Фукуямы, успех этих усилий может оказать сильное влияние на то, какой будет поддержка Запада.

«Сейчас украинские силы идут в контрнаступление на юге. И будет очень важно, чтобы был достигнут прогресс на этом направлении. Прежде всего это важно с военной точки зрения, чтобы сломать этот сухопутный мост в аннексированный Крым, который стремится закрепить роSSийская сторона. Но также и для того, чтобы сохранить западную поддержку», – заметил американский эксперт.