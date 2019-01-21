В ООН назвали число жертв боевых действий на Донбассе

В результате вооруженного конфликта на востоке Украины с апреля 2014 до конца 2018 погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек. Такие данные привела в понедельник, 21 января, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве , передает DW.

По данным миссии, примерно 3 тыс. 300 погибших на Донбассе были гражданскими лицами, 4 тыс. - военнослужащими украинской армии, а 5,5 тыс. - поддерживаемыми Россией вооруженными боевиками.

Еще от 27 тыс. до 30 тыс. человек получили во время конфликта ранения.

В конце 2017 года ООН приводила меньшее количество погибших в результате конфликта на Востоке Украины - 10 тыс. 300 человек. Число раненых тогда оценивали в 24 тыс.

В 2018 году, по данным ООН , на Донбассе погибли 55 гражданских лиц (это вдвое меньше, чем в 2017 году), 224 получили ранения. Украинские военные оценивают свои потери в 100 погибших и более 500 раненых. ПророSSийские сепаратисты сообщают о 162 погибших и 310 раненых.

Всего на подконтрольных сепаратистам территориях с начала конфликта погибли более 4 тыс. 700 человек.