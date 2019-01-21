В Киеве начались подготовительные работы по сооружению мемориала Героев Небесной сотни

16 января 2019 года в реестре разрешительных документов Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины зарегистрировано сообщение о начале подготовительных работ по сооружению мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

Уже на этой неделе на аллее Героев Небесной Сотни начнут сооружать строительный забор, сообщает пресс-служба мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

Фото: maidanmuseum.org В подготовительные работы входит ограждение забором и размещения строительного городка

Началу работ предшествовали длительные отсрочки, обусловленные, в частности, незаконченным следствием в деле о расстрелах 20 февраля 2014 года. Чтобы предотвратить изменение местности, Генеральная прокуратура Украины добилась ареста участка, выделенного под строительство мемориально-музейного комплекса.

"На части этой территории все еще продолжаются следственные эксперименты, и несмотря на то, что до сих пор действует решение об аресте земли, достигнута договоренность между руководителями музея и управления специальных расследований Генеральной прокуратуры о том, что подготовка к строительству на нижнем отрезке аллеи не помешает работе следователей", - говорится в сообщении.