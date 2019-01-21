В Киеве начались подготовительные работы по сооружению мемориала Героев Небесной сотни

Началу работ предшествовали длительные отсрочки.

16 января 2019 года в реестре разрешительных документов Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины зарегистрировано сообщение о начале подготовительных работ по сооружению мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

Уже на этой неделе на аллее Героев Небесной Сотни начнут сооружать строительный забор, сообщает пресс-служба мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

В подготовительные работы входит ограждение забором и размещения строительного городка
Фото: maidanmuseum.org
В подготовительные работы входит ограждение забором и размещения строительного городка

Началу работ предшествовали длительные отсрочки, обусловленные, в частности, незаконченным следствием в деле о расстрелах 20 февраля 2014 года. Чтобы предотвратить изменение местности, Генеральная прокуратура Украины добилась ареста участка, выделенного под строительство мемориально-музейного комплекса.

"На части этой территории все еще продолжаются следственные эксперименты, и несмотря на то, что до сих пор действует решение об аресте земли, достигнута договоренность между руководителями музея и управления специальных расследований Генеральной прокуратуры о том, что подготовка к строительству на нижнем отрезке аллеи не помешает работе следователей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора по строительству Национального музея Революции Достоинства Оксаны Моргун, строительным забором будет перекрыто аллею Героев Небесной Сотни таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к гостинице "Украина" с Крещатика. Территорию, на которой размещаются часовня и крест, будут ограждать после сообщения Генеральной прокуратуры о завершении следственных действий на этом участке.Напомним, музей Революции достоинства будет построен в центре Киева. Территория проектирования затрагивает аллею Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до ул. Ольгинской, земельный участок по аллее Героев Небесной Сотни, 3-5 и часть земельного участка по аллее Героев Небесной Сотни, 4 (место, где расположена часовня УГКЦ). К настоящему времени создано госучреждение Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства, но оно не имеет постоянного места. Экспонаты хранятся в других киевских музеях.


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