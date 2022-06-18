Южный фронт: минус вражеские гаубица «Мста-Б», пушка «Гиацинт» и полсотни рашистов

О достижении ВСУ на этом направлении за минувшие сутки сообщает в ночной сводке оперативное командование "Юг", информирует ZN.ua.

Южный фронт: минус вражеские гаубица «Мста-Б», пушка «Гиацинт» и полсотни рашистов
Среди техники, по которой россияне понесли потери – самоходная пушка «Гиацинт»

Несмотря на то, что враг пытается держать в напряжении населения освобожденных и примыкающих к линии столкновения территорий, ВСУ продолжают систематически наносить противнику потери. За минувшие сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более сотни огневых задач, в том числе, нанесли 2 авиаудара по превосходящим силам оккупантов. Как следствие – ликвидировано 57 рашистов и 18 единиц техники. Такую статистику приводит в ночной сводке ОК "Юг".

Среди техники, по которой россияне понесли потери:

  • танк Т-72
  • тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино»,
  • гаубица «Мста-Б»,
  • самоходная пушка «Гиацинт»,
  • 3 многоцелевых бронированных тягача
  • 9 единиц автомобильной и бронированной техники.

Также уничтожен очередной полевой склад боеприпасов.

Что касается ситуации в Черном море, то вражеская корабельная группировка из 1 подводной лодки, 2 ракетных кораблей и 3 ВДК (великий десантный корабль) продолжает блокировку северо-западной его части. Угроза ракетного удара и десантной операции – в состоянии вероятности.


Оксана Коваль, ZN.ua





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