Южный фронт: минус вражеские гаубица «Мста-Б», пушка «Гиацинт» и полсотни рашистов

Несмотря на то, что враг пытается держать в напряжении населения освобожденных и примыкающих к линии столкновения территорий, ВСУ продолжают систематически наносить противнику потери. За минувшие сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более сотни огневых задач, в том числе, нанесли 2 авиаудара по превосходящим силам оккупантов. Как следствие – ликвидировано 57 рашистов и 18 единиц техники. Такую статистику приводит в ночной сводке ОК "Юг".

Среди техники, по которой россияне понесли потери:

танк Т-72

тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино»,

гаубица «Мста-Б»,

самоходная пушка «Гиацинт»,

3 многоцелевых бронированных тягача

9 единиц автомобильной и бронированной техники.

Также уничтожен очередной полевой склад боеприпасов.

Что касается ситуации в Черном море, то вражеская корабельная группировка из 1 подводной лодки, 2 ракетных кораблей и 3 ВДК (великий десантный корабль) продолжает блокировку северо-западной его части. Угроза ракетного удара и десантной операции – в состоянии вероятности.