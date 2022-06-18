Южный фронт: минус вражеские гаубица «Мста-Б», пушка «Гиацинт» и полсотни рашистов
О достижении ВСУ на этом направлении за минувшие сутки сообщает в ночной сводке оперативное командование "Юг", информирует
Несмотря на то, что враг пытается держать в напряжении населения освобожденных и примыкающих к линии столкновения территорий, ВСУ продолжают систематически наносить противнику потери. За минувшие сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более сотни огневых задач, в том числе, нанесли 2 авиаудара по превосходящим силам оккупантов. Как следствие – ликвидировано 57 рашистов и 18 единиц техники. Такую статистику
Среди техники, по которой россияне понесли потери:
- танк Т-72
- тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино»,
- гаубица «Мста-Б»,
- самоходная пушка «Гиацинт»,
- 3 многоцелевых бронированных тягача
- 9 единиц автомобильной и бронированной техники.
Также уничтожен очередной полевой склад боеприпасов.
Что касается ситуации в Черном море, то вражеская корабельная группировка из 1 подводной лодки, 2 ракетных кораблей и 3 ВДК (великий десантный корабль) продолжает блокировку северо-западной его части. Угроза ракетного удара и десантной операции – в состоянии вероятности.