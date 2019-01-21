Новинский заявил в ПАСЕ о нарушениях Конвенции по правам человека в Украине

Депутат Верховной Рады Украины, глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский заявил о нарушениях Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод в Украине.

Об этом он сказал, выступая в ходе дебатов на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает пресс-служба партии.

"Оппозиционный блок оспорил в судах закрытие избирательных участков в РФ как грубое нарушение избирательного права проживающих в РФ украинских граждан, однако Верховный Суд принял решение о законности таких действий, аргументируя тем, что 3 млн украинцев смогут проголосовать в соседних государствах – Финляндии, Казахстане и Грузии. Считаю это решение политически мотивированным: власть не допустила к выборам граждан, выехавших на заработки и спасающихся от войны, потому что они не намерены голосовать за действующего президента. Все возможности украинского правосудия в защите права украинцев голосовать в РФ исчерпаны, и мы будем обращаться с заявлением в ЕСПЧ ", – отметил он.

Новинский также заявил о нарушениях права на свободу вероисповедания и невмешательства государства в дела церкви, которые "приобрели массовый характер в Украине в связи с активным содействием государственных институтов созданию" Православной церкви Украины.

"Власть грубо вмешалась в религиозные дела, дискриминируя крупнейшую православную конфессию – Украинскую православную церковь [Московского патриархата]. В конце декабря большинство приняло закон, обязывающий УПЦ изменить название и перерегистрировать уставы, не обязывая к подобным шагам другие конфессии, что является откровенной дискриминацией. В перерегистрации уставов УПЦ власти могут отказать по политическим мотивам. На днях парламент с такими же грубыми нарушениями конституционных процедур принял еще один противоречащий конвенции закон, который фактически легализует захват храмов УПЦ", – сказал народный депутат.

Ранее Вадим Новинский обратился в КС о признании неконституционным закона о переименовании УПЦ.