ВККС огласила очередной список кандидатов в Антикорсуд, которые выбыли из конкурса

Состоялось два совместных заседания ВККС и ОСМЭ.

Девять кандидатов в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату прекратили участие в конкурсе по итогам совсестного заседания Высший квалифкомиссии судей и Общественного совета международных экспертов.

В частности, из конкурса выбыли Петр Бурда — судья Петропавловского райсуда Днепропетровской области; Николай Дидык — судья Голосеевского райсуда Киева; Вячеслав Дмитриев — судья Донецкого окружного административного суда; Олег Кимстачев — экс-судья Уманского горрайонного суда; Виктор Онуфриев — судья Кропивницкого апелляционного суда; Иван Соловьев — судья Петриковского районного суда Днепропетровской области; Дмитрий Ягунов — адвокат; Татьяна Черныш — судья Уманского горрайонного суда Черкасской области в отставке; Руслан Хитрик — экс-судья Рожищенского райсуда Волынской области.

Еще один кандидат - Алексей Омельян написал заявление о добровольном прекращении участия в конкурсе.

Напомним, на предыдущем заседании из конкурса в Антикоррупционный суд и его апелляционную палату выбыло восемь кандидатов.