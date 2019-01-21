Боец 58-й бригады попал в плен на Донбассе

Боевики опубликовали видео с пленным украинским бойцом.

Боевики "ДНР" заявили, что захватили в плен бойца Вооруженных сил Украины. По словам террористов, боец сам направился в сторону их позиций. Его якобы подпустили поближе, связали и взяли в плен.

В пабликах сепаратистов называют имя плененного бойца. По их данным, это боец 58-й бригады Станислав Панченко.

Пресс-служба так называемой "Армии ДНР" 21 января опубликовала видео с пленным украинским бойцом.

В пресс-службе 58-й бригады подтвердили, что Станислав Панченко является бойцом 58-й ОМПБР.

"Мы акцентируем внимание на том, что, скорее всего, сказанные им слова на видео являются результатом психологического или даже физического давления путем «обработки» военнослужащего. Подтверждением этого является то, что видеообращение опубликовали только на третий день после исчезновения военнослужащего. Фактически этого достаточно для проведения «разъяснительной» работы. Известно, что все информационные материалы пророSSийских наемников является ничем иным как элементом информационной войны", - говорится в заявлении.

Напомним, в начале января в плен боевиков попал боец 128-й бригады.


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