На захопленому росіянами Азовському узбережжі знову було "спекотно" – Федоров

Цього разу армія РФ зазнала втрат у Приморську.

У понеділок, 12 червня, на тимчасово захопленому російськими військами українському узбережжі Азовського моря знову було гучно. Цього разу вибухи лунали в місті Приморськ Запорізької області, де росіяни зайняли чергову базу відпочинку, натякнув мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, прикріпивши відповідну карту, інформує ZN.ua.

"Окупантам не до курорту – на Азовському узбережжі продовжується вибухова літня бавовна. Сьогодні особливо спекотно було в Приморську Запорізької області – не витримали стіни захопленої ворогом бази відпочинку "Сонячна". Хтось з окупантів тікав далі ніж бачив, інших вивозили вже на "швидких", а когось не встигли розібрати з-під завалів", – написав міський голова.

Він нагадав, що наприкінці минулого тижня вибухи лунали в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонській області. Удару зазнало місце скупчення ворога на Арабатській стрілці – база відпочинку "Експрес".

"Окупанти захопили сотні баз відпочинку в надії сховатися подалі від пекельної спеки. Не вийшло – на українській землі ворогу підпікатиме скрізь", – наголосив Федоров.


Максим Царук, ZN.ua





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