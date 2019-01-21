Порошенко передал ряд месседжей патриарху Иерусалимскому Феофилу III

Накануне сообщалось, что Феофил попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии.

Порошенко передал ряд месседжей патриарху Иерусалимскому Феофилу III
Феофил III
Фото: spzh.news

Президент Петр Порошенко встретился с заместителем Иерусалимского патриарха, генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Президент передал все месседжи патриарху Иерусалимскому Феофилу III через его заместителя, генерального секретаря Иерусалимского патриархата, архиепископа Аристарха и получил поддержку от Иерусалимской церкви", - рассказал один из участников украинской делегации.

По его словам, архиепископ Аристарх сопровождал президента к Храму Гроба Господнего.

Ранее в религиозных кругах сообщили, что Феофил III "попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии в Тель-Авиве".

Напомним, ранее Патриарх Феофил III назвал Виктора Ющенко "лжецом" и заявил, что никогда не обсуждал с Юлией Тимошенко Томос


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