Порошенко передал ряд месседжей патриарху Иерусалимскому Феофилу III
Накануне сообщалось, что Феофил попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии.
Президент Петр Порошенко встретился с заместителем Иерусалимского патриарха, генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Президент передал все месседжи патриарху Иерусалимскому Феофилу III через его заместителя, генерального секретаря Иерусалимского патриархата, архиепископа Аристарха и получил поддержку от Иерусалимской церкви", - рассказал один из участников украинской делегации.
По его словам, архиепископ Аристарх сопровождал президента к Храму Гроба Господнего.
Ранее в религиозных кругах сообщили, что Феофил III "попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии в Тель-Авиве".
Напомним, ранее Патриарх Феофил III назвал Виктора Ющенко "лжецом" и заявил, что никогда не обсуждал с Юлией Тимошенко Томос
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