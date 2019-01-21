У министра обороны Британии в туалете бумага с портретом Путина, - «Daily mail»
И оскорбительной фразой на русском языке.
У министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в туалете висит бумага с изображением роSSийского президента Владимира Путина и оскорбительной фразой на русском языке.
Об этом пишет британское издание «Daily mail».
С момента вступления на должность министра обороны Гэвин Уильямсон гордится своей жесткой позицией в отношении РоSSии и её президента Владимира Путина.
"Этот шаг вряд ли порадует Москву, которая была замешана в конфликте с господином Уильямсоном после отравления Скрипалей «Новичком» в Соулсбери в прошлом году. Тогда он вызвал обвинения в свой адрес словами о том, что РоSSия должна «уйти и заткнуться»", - пишет издание.
Источник, близкий к министру обороны, подтвердил, что рулон туалетной бумаги Путина находился в его личном кабинете в министерстве обороны, и сказал, что г-н Уильямсон приобрел его как обычный подарок от кого-то. Он добавили: «Это был подарок в шутку. Все знают, что у Гэвина очень хорошее чувство юмора.
Представитель Кремля никак не прокомментировал эту ситуацию.
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21.01.2019 14:46