У министра обороны Британии в туалете бумага с портретом Путина, - «Daily mail»

У министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в туалете висит бумага с изображением роSSийского президента Владимира Путина и оскорбительной фразой на русском языке.

Об этом пишет британское издание «Daily mail».

С момента вступления на должность министра обороны Гэвин Уильямсон гордится своей жесткой позицией в отношении РоSSии и её президента Владимира Путина.

"Этот шаг вряд ли порадует Москву, которая была замешана в конфликте с господином Уильямсоном после отравления Скрипалей «Новичком» в Соулсбери в прошлом году. Тогда он вызвал обвинения в свой адрес словами о том, что РоSSия должна «уйти и заткнуться»", - пишет издание.

Источник, близкий к министру обороны, подтвердил, что рулон туалетной бумаги Путина находился в его личном кабинете в министерстве обороны, и сказал, что г-н Уильямсон приобрел его как обычный подарок от кого-то. Он добавили: «Это был подарок в шутку. Все знают, что у Гэвина очень хорошее чувство юмора.

Представитель Кремля никак не прокомментировал эту ситуацию.