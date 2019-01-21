За нападение на депутата Гусовского будут судить 19 человек

Инцидент произошел в октябре в здании Киевсовета.

Киевская местная прокуратура №10 передала в суд обвинительный акт по делу о нападении на депутата Киевсовета Сергея Гусовского, которого 4 октября 2018 года облили зеленкой и избили перед заседанием совета.

Пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что перед судом предстанут 19 человек.

Фото: komanda.kyiv.ua

По версии следствия, они не только облили Гусовского зеленкой и забросали его яйцами, но и оказали сопротивление сотрудникам полиции во время задержания.

Подозреваемым вменяют ч.2 ст.296 (групповое хулиганство) и ч.2 ст.342 (сопротивление полицейским) Уголовного кодекса.

Им может грозить до 4 лет лишения свободы.

Напомним, 4 октября 2018 года возле здания Киевсовета собрались около 50 молодых людей спортивной внешности. Около 10 часов утра эти люди вошли в здание администрации. Внутри они окружили депутата Гусовского и облили его зеленкой. Никаких требований к депутату нападавшие не выдвигали. После инцидента группа покинула помещение, но осталась на улице перед зданием.

После обращения в полицию подразделение тактико-оперативного реагирования задержало 19 человек. Присутствующие узнали в нападавших участников группы "Безопасность жизни", связанной с бывшим советником министра МВД Ильей Кивой.


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