Штаб Порошенко намерен получить от "Томос-тура" еще 2-3 пункта к рейтингу, - источник

Соратники действующего Президента Петра Порошенко, который впрочем, еще не выдвинул свою кандидатуру на второй срок, рассчитывают получить дополнительные 2-3% к президентскому рейтингу главы государства. Об этом говорится в материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной "Грабли по имени Лазаренко".

«Большую часть своего потенциала он (Порошенко - ред.) уже отработал. Сейчас, в ходе «Томос-тура», мы ожидаем прибавки президентского рейтинга еще на 2-3 процента. Но это – максимум, причем очень оптимистичный. Ну, а дальше нужно будет вводить новые элементы, не забывая, конечно, напоминать о прежних заслугах», – делится источник в окружении штабистов гаранта.

При этом в тексте напоминается, что после подписания и передачи Украине Томоса его демонстрируют верующим в разных регионах Украины.

"В ходе «Томос-тура» исторический документ возят по городам и весям, выставляют в главном соборе областного центра, Президент выступает с амвона, потом встречается с верующими и не очень гражданами на площадях (бОльшую часть которых туда, разумеется, свозят). В этих вояжах его сопровождают либо почетный Патриарх Филарет, либо Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Плюс по всей стране развешены борды с изображением Епифания, Томоса и Порошенко", - говорится в материале.

Кроме того, Соня Кошкина отметила, что в ходе недавнего большого интервью Youtube-проекту KishkiNA (будет опубликовано на канале в ближайшие дни) митрополит Епифаний пояснил свое участие в этом действе. Для него - это форма благодарности церковников Порошенко за его труды. "Однако, и это – важная оговорка, поездки прекратятся сразу после того, как будет объявлено о его выдвижении", - отмечается в тексте.

Напомним, согласно информации, полученной от источника в руководстве фракции БПП, Петр Порошенко заявит о выдвижении в президенты 2 февраля.