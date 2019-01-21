Десантно-штурмовые войска провели учения на Приазовье

Десант успешно захватил выгодную позицию и остановил противника.

На Приазовье десантно-штурмовые войска провели военные учения. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

"По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева 20 января проведено обучение одного из подразделений, входящий в состав резерва", - сказано в сообщении.

Подразделение десантно-штурмовых войск было поднято по тревоге и под прикрытием звена ударных вертолетов совершило перемещение восемью транспортно-боевыми вертолетами на один из флангов обороны. На месте отряд захватил выгодный рубеж, остановил противника, пытавшегося прорваться в глубину обороны наших войск и в дальнейшем совершил его полное уничтожение.

По временным показателям, согласованными действиями и результатами огневого поражения подразделение десантников оценен как готов выполнять задачи по назначению.

Напомним, ранее пограничник Донецкого отряда успешно провели тактические учения по отражению противника на побережье.


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