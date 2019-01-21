"Нафтогаз" обвинил Минэнерго в завышении норм потребления газа без счетчиков

Большинство газсбытов контролируется "Фирташем и другими бывшими регионалами".

?
Фото: Maxal_Tamor/Depositphotos

"Нафтогаз" обвинил Минэнергоугля в завышении норм потребления газа для населения, у которых не установлены счетчики.

Об этом говорится в сообщении компании в фейсбуке.

До недавнего времени газовая норма в Украине составляла 3,3 кубометра на человека. В ноябре 2018 года решение правительства о сниженных нормах были успешно обжалованы в Верховном Суде, в результате чего потребителя, у которых нет счетчиков, прислали платежки в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996 года, где указаны следующие нормы: 9,8 куб. м (газовая плита с централизованным горячим водоснабжением), 18,3 куб. м (газовая плита без централизованного горячего водоснабжения) и 23,6 куб. м (газовая плита и водонагреватель).

"Нафтогаз" считает, что это "безумно" большие нормы, в связи с чем обвиняет Минэнерго в подыгрывании облгазам.

"После проигранного суда Минэнерго, наверное, быстро вынесло на Кабмин новое постановление, так чтобы не к чему было придраться? Нет. Не знаем, результат ли это некомпетентности или коррупции, но судебные поддавки облгазам в Минэнерго случаются уже не впервые. Полгода потеряно. Из-за судебного проигрыша и бездействия Министерства украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, теперь должны будут платить по советским, завышенным в несколько раз нормами. Как мы выяснили, сейчас ведомство наконец подготовило постановление и продвигает его на рассмотрение правительства, однако текст проекта постановления просто кричит о том, чьи интересы обслуживает министерство", - заявили в "Нафтогазе".

В компании прямо не указывают, в пользу кого, по ее мнению, работает Минэнергоугля, но отмечает, что лишние деньги после повышения газовых норм останутся "у газсбытов, абсолютное большинство которых контролируется Фирташем и другими бывшими регионалами".

Количество домохозяйств без счетчиков, по данным "Нафтогаза", составляет около 3 миллиона.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - МинобороныРоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - Минобороны
РоSSия усилила противовоздушную оборону Крыма дивизионом комплексов "Панцирь-С"РоSSия усилила противовоздушную оборону Крыма дивизионом комплексов "Панцирь-С"
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
Евродепутаты призвали британцев отказаться от BrexitЕвродепутаты призвали британцев отказаться от Brexit
Huawei уволила директора польского отделения, обвиненного в шпионажеHuawei уволила директора польского отделения, обвиненного в шпионаже
Блок рекламы


Похожие новости
Украина подтвердила готовность к участию в переговорах в "нормандском формате"Украина подтвердила готовность к участию в переговорах в "нормандском формате"
Кабмин отказался продлить контракт с правлением "Нафтогаза" с нынешними зарплатамиКабмин отказался продлить контракт с правлением "Нафтогаза" с нынешними зарплатами
Трамп обвинил ведущие американские газеты в оскорбляющих его статьях
Польша предложила назначить посла ООН в Украине и расширить "нормандский" форматПольша предложила назначить посла ООН в Украине и расширить "нормандский" формат
Глава РПЦ обвинил Вселенский патриархат в агрессииГлава РПЦ обвинил Вселенский патриархат в агрессии
"Відродження" требует проверить закупки импортного газа "Нафтогазом""Відродження" требует проверить закупки импортного газа "Нафтогазом"
"Нормандская четверка" обсудила ситуацию в Керченском проливе, следующая встреча пройдет в январе"Нормандская четверка" обсудила ситуацию в Керченском проливе, следующая встреча пройдет в январе
Минздрав обвинил полицию во лжи о захвате медуниверситета в ОдессеМинздрав обвинил полицию во лжи о захвате медуниверситета в Одессе
США обвинили РФ в инсценировке химатаки в СирииСША обвинили РФ в инсценировке химатаки в Сирии
Порошенко: Украина готова к "нормандскому формату" для деэскалации ситуации в мореПорошенко: Украина готова к "нормандскому формату" для деэскалации ситуации в море
Последние новости
Подгружаем последние новости