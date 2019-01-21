"Нафтогаз" обвинил Минэнерго в завышении норм потребления газа без счетчиков

Большинство газсбытов контролируется "Фирташем и другими бывшими регионалами".

"Нафтогаз" обвинил Минэнергоугля в завышении норм потребления газа для населения, у которых не установлены счетчики.

Об этом говорится в сообщении компании в фейсбуке.

До недавнего времени газовая норма в Украине составляла 3,3 кубометра на человека. В ноябре 2018 года решение правительства о сниженных нормах были успешно обжалованы в Верховном Суде, в результате чего потребителя, у которых нет счетчиков, прислали платежки в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996 года, где указаны следующие нормы: 9,8 куб. м (газовая плита с централизованным горячим водоснабжением), 18,3 куб. м (газовая плита без централизованного горячего водоснабжения) и 23,6 куб. м (газовая плита и водонагреватель).

"Нафтогаз" считает, что это "безумно" большие нормы, в связи с чем обвиняет Минэнерго в подыгрывании облгазам.

"После проигранного суда Минэнерго, наверное, быстро вынесло на Кабмин новое постановление, так чтобы не к чему было придраться? Нет. Не знаем, результат ли это некомпетентности или коррупции, но судебные поддавки облгазам в Минэнерго случаются уже не впервые. Полгода потеряно. Из-за судебного проигрыша и бездействия Министерства украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, теперь должны будут платить по советским, завышенным в несколько раз нормами. Как мы выяснили, сейчас ведомство наконец подготовило постановление и продвигает его на рассмотрение правительства, однако текст проекта постановления просто кричит о том, чьи интересы обслуживает министерство", - заявили в "Нафтогазе".

В компании прямо не указывают, в пользу кого, по ее мнению, работает Минэнергоугля, но отмечает, что лишние деньги после повышения газовых норм останутся "у газсбытов, абсолютное большинство которых контролируется Фирташем и другими бывшими регионалами".

Количество домохозяйств без счетчиков, по данным "Нафтогаза", составляет около 3 миллиона.