Саме відсутність норми про обмеження виїзду чоловіків із країни в указі президента сприяла породженню корупції на кордоні — експерт

Відсутність в указі президента України про запровадження воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року норми про обмеження виїзду чоловіків та військовозобов’язаних осіб за кордон, про що нещодавно офіційно заявило Національне агентство із запобігання корупції, призвело до дій чиновників у питаннях перетину кордону на власний розсуд, що у свою чергу породило корупцію у цій сфері, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «Корупція на кордоні під час війни: як вилікувати непристойну хворобу сильної держави» заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Андрій Вишневський.

Він підкреслює, що Конституція України недарма наділяє лише главу держави спільно з парламентом правом обмежувати конституційні права громадян, і то не всі.

«Такий механізм — запобіжник від диктатури та свавілля чиновників. Уже сьогодні відсутність передбаченого законом рішення про обмеження права вільно залишати територію України призводить до свавілля чиновників у питаннях перетину кордону та до вибуху корупції у цій сфері», - пише Вишенський.

З 24 лютого до 1 квітня прикордонники керувалися у цьому питання виключно листами адміністрації Держприкордонслужби та її офіційними повідомленнями, а з1 квітня зміненими з урахуванням запровадження воєнного стану Правилами перетину державного кордону України військовозобов’язаними особами.

Натомість Верховний суд України уже задовольнив низку клопотань про відмову громадянам у перетині державного кордону. Свої рішення ВСУ аргументує недосконалим правовим регулюванням заборони на виїзд громадян України за межі її території, встановленні категорій осіб, на яких ця заборона не поширюється, та, як наслідок, неоднаковому тлумаченні законодавства громадянами, органами Держприкордонслужби та судом.

«Те, у який спосіб має бути встановлено обмеження конституційного права, — не питання конституційної теорії чи юридичної чистоти правового регулювання. Це засадниче питання практичного захисту фундаментальних прав громадян, закріплених у Конституції України, а також того, наскільки Україна може вважатися розвиненою і сталою демократією», - зазначає експерт.

Він підкреслює, що будь-яка правова невизначеність завжди породжує свавілля чиновників і корупцію. При цьому навіть в умовах війни будь-які процеси в державі мають відбуватися в правовому полі, за прозорими і зрозумілими для всіх правилами, що ґрунтуються на верховенстві права.

«Будь-які реальні кроки, спрямовані на боротьбу з корупцією всередині країни, — це сигнал нашим зовнішнім партнерам про те, що ми усвідомлюємо ці проблеми і свою відповідальність за подальший розвиток України як демократичної правової держави із сталими інституціями», - вказує на глобальну необхідність виправити правову колізію у питанні перетину кордону громадянами Вишенський.