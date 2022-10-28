Саме відсутність норми про обмеження виїзду чоловіків із країни в указі президента сприяла породженню корупції на кордоні — експерт

Її потрібно врегулювати не лише для усунення свавілля чиновників, а й для підтримки міжнародного іміджу держави, інформує ZN.ua.

Саме відсутність норми про обмеження виїзду чоловіків із країни в указі президента сприяла породженню корупції на кордоні — експерт
© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Відсутність в указі президента України про запровадження воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року норми про обмеження виїзду чоловіків та військовозобов’язаних осіб за кордон, про що нещодавно офіційно заявило Національне агентство із запобігання корупції, призвело до дій чиновників у питаннях перетину кордону на власний розсуд, що у свою чергу породило корупцію у цій сфері, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «Корупція на кордоні під час війни: як вилікувати непристойну хворобу сильної держави» заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Андрій Вишневський.

Він підкреслює, що Конституція України недарма наділяє лише главу держави спільно з парламентом правом обмежувати конституційні права громадян, і то не всі.

«Такий механізм — запобіжник від диктатури та свавілля чиновників. Уже сьогодні відсутність передбаченого законом рішення про обмеження права вільно залишати територію України призводить до свавілля чиновників у питаннях перетину кордону та до вибуху корупції у цій сфері», - пише Вишенський.

З 24 лютого до 1 квітня прикордонники керувалися у цьому питання виключно листами адміністрації Держприкордонслужби та її офіційними повідомленнями, а з1 квітня зміненими з урахуванням запровадження воєнного стану Правилами перетину державного кордону України військовозобов’язаними особами.

Натомість Верховний суд України уже задовольнив низку клопотань про відмову громадянам у перетині державного кордону. Свої рішення ВСУ аргументує недосконалим правовим регулюванням заборони на виїзд громадян України за межі її території, встановленні категорій осіб, на яких ця заборона не поширюється, та, як наслідок, неоднаковому тлумаченні законодавства громадянами, органами Держприкордонслужби та судом.

«Те, у який спосіб має бути встановлено обмеження конституційного права, — не питання конституційної теорії чи юридичної чистоти правового регулювання. Це засадниче питання практичного захисту фундаментальних прав громадян, закріплених у Конституції України, а також того, наскільки Україна може вважатися розвиненою і сталою демократією», - зазначає експерт.

Він підкреслює, що будь-яка правова невизначеність завжди породжує свавілля чиновників і корупцію. При цьому навіть в умовах війни будь-які процеси в державі мають відбуватися в правовому полі, за прозорими і зрозумілими для всіх правилами, що ґрунтуються на верховенстві права.

«Будь-які реальні кроки, спрямовані на боротьбу з корупцією всередині країни, — це сигнал нашим зовнішнім партнерам про те, що ми усвідомлюємо ці проблеми і свою відповідальність за подальший розвиток України як демократичної правової держави із сталими інституціями», - вказує на глобальну необхідність виправити правову колізію у питанні перетину кордону громадянами Вишенський.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Росія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідкаРосія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
У прикордонній службі не фіксували масового виїзду за кордон після ракетних ударів 10-11 жовтняУ прикордонній службі не фіксували масового виїзду за кордон після ракетних ударів 10-11 жовтня
Новий прем’єр Британії обговорив з канадським колегою підтримку УкраїниНовий прем’єр Британії обговорив з канадським колегою підтримку України
Найманці з Афганістану: чи допоможе це окупантам у війні проти України і про яку їх кількість відомоНайманці з Афганістану: чи допоможе це окупантам у війні проти України і про яку їх кількість відомо
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Путін відкинув саму ідею існування України та українців і цим підтвердив, що проводить геноцид – ISWПутін відкинув саму ідею існування України та українців і цим підтвердив, що проводить геноцид – ISW
FT: Китай не зможе стояти осторонь, якщо Путін застосує ядерну зброю проти УкраїниFT: Китай не зможе стояти осторонь, якщо Путін застосує ядерну зброю проти України
Зарплати військових: Маляр розповіла, як змінилося забезпечення Збройних сил УкраїниЗарплати військових: Маляр розповіла, як змінилося забезпечення Збройних сил України
У МОЗ України повідомили, що з початку війни до психологів звернулося 650 тисяч осібУ МОЗ України повідомили, що з початку війни до психологів звернулося 650 тисяч осіб
Зима близько: австралійський генерал пояснив, як армії України використати холод на свою користьЗима близько: австралійський генерал пояснив, як армії України використати холод на свою користь
План Маршалла для України: вже визначено основний інструмент відбудови країниПлан Маршалла для України: вже визначено основний інструмент відбудови країни
Последние новости
Подгружаем последние новости