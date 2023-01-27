Орбан не зацікавлений у нормалізації відносин з Україною, тому зараз такої можливості не бачимо – опозиціонер Геленчер

Ференц Геленчер заявив, що всі закиди угорського уряду щодо Закарпаття та закарпатських угорців йдуть на користь лише Росії, інформує ZN.ua.

Угорський прем’єр-міністр наразі незацікавлений у нормалізації відносин з Україною, заявив в інтерв’ю ZN.UA лідер парламентської опозиційної партії Momentum Ференц Геленчер, з яким поспілкувався Володимир Кравченко. Через таку позицію Орбана опозиційний політик не бачить зараз можливості нормалізувати відносини між країнами.

«Не бачу можливості нормалізувати відносини між Україною та Угорщиною тому, що Віктор Орбан не зацікавлений в їх нормалізації. Повторюся, при нинішній угорській владі ескалація — це шлях до консолідації угорського суспільства. І те, що сьогодні відбувається в Мукачівському районі на Закарпатті — це не в інтересах України, українців, закарпатських угорців», – зазначив Геленчер.

Він підкреслив, що вищевказане є інтересом РФ та угорського уряду. За словами Геленчера, уряд його країни намагається досягнути того, аби угорське суспільство не відчувало солідарності стосовно України та українців.

Зазначимо, що угорський уряд постійно заявляє, нібито Україна порушує права закарпатських угорців При цьому офіційний Будапешт використовує цей «аргумент», коли блокує ті чи інші рішення ЄС або НАТО на користь України. Зокрема, Будапешт гостро відреагував у 2017 році на прийняття закону про освіту, згідно з яким основною мовою навчання має бути українська мова, як державна. А після прийняття нового закону про національні меншини держсекретар канцелярії Орбана Арпад Янош Потапі з «сумом» заявив, що в Україні ще більше обмежують права національних меншин, і висловив сподівання, що українська влада до набрання чинності законом продовжуватиме працювати над його текстом.





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