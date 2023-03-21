Шольц не чекає, що війна проти України завершиться швидко: "Все не відразу нормалізується"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не очікує швидкого завершення війни, яку РФ розпочала проти України. Під час інтерв'ю Rheinische Post він закликав міжнародну спільноту бути готовою до того, що це займе багато часу.

"Навіть коли війна закінчиться, все не відразу нормалізується. Але ми також не повинні припиняти наші зусилля для завершення війни", - сказав Шольц, нагадавши, що передумовою для встановлення миру є виведення Росією своїх військ з нашої країни.

Канцлер наголосив, що ця війна матиме й довгострокові наслідки, які "будуть тримати нас у напрузі", й після яких "нам доведеться довго розгрібати завали".

Також Шольц наголосив, що раніше часто розмовляв з російським президентом Владіміром Путіним: "Це довгі розмови, іноді годину, іноді півтори години. Іноді німецькою мовою, іноді з перекладами. І так, Путін був ввічливою людиною в цих розмовах. Ми зверталися один до одного на ім'я".