Шольц не чекає, що війна проти України завершиться швидко: "Все не відразу нормалізується"

Він нагадав, що передумовою для встановлення миру є виведення Кремлем своїх військ з нашої держави, інформує ZN.ua.

Шольц не чекає, що війна проти України завершиться швидко:
© Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не очікує швидкого завершення війни, яку РФ розпочала проти України. Під час інтерв'ю Rheinische Post він закликав міжнародну спільноту бути готовою до того, що це займе багато часу.

"Навіть коли війна закінчиться, все не відразу нормалізується. Але ми також не повинні припиняти наші зусилля для завершення війни", - сказав Шольц, нагадавши, що передумовою для встановлення миру є виведення Росією своїх військ з нашої країни.

Канцлер наголосив, що ця війна матиме й довгострокові наслідки, які "будуть тримати нас у напрузі", й після яких "нам доведеться довго розгрібати завали".

Також Шольц наголосив, що раніше часто розмовляв з російським президентом Владіміром Путіним: "Це довгі розмови, іноді годину, іноді півтори години. Іноді німецькою мовою, іноді з перекладами. І так, Путін був ввічливою людиною в цих розмовах. Ми зверталися один до одного на ім'я".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Російська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідкаРосійська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідка
Пентагон попереджає українців про важкі бої навесні та вліткуПентагон попереджає українців про важкі бої навесні та влітку
Посли G7 закликають українську владу оперативно призначити членів ВККСПосли G7 закликають українську владу оперативно призначити членів ВККС
На Харківщині знайшли уламки збитого російського гелікоптераНа Харківщині знайшли уламки збитого російського гелікоптера
Українським біженцям продовжать термін перебування в СШАУкраїнським біженцям продовжать термін перебування в США
Блок рекламы


Похожие новости
Оксен Лісовий — новий міністр освіти та науки УкраїниОксен Лісовий — новий міністр освіти та науки України
Шольц підтримав масштабну реформу інституцій ЄС — відмову від принципу одностайностіШольц підтримав масштабну реформу інституцій ЄС — відмову від принципу одностайності
З несподіваним візітом до України їде прем’єр-міністр Японії Фуміо КісідаЗ несподіваним візітом до України їде прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
Глава МЗС Литви: «Мільйон артснарядів для України — це мета ЄС»Глава МЗС Литви: «Мільйон артснарядів для України — це мета ЄС»
Візит Сі Цзіньпіна в Москву у західних ЗМІ: за розмовами про мир в Україні ховається протилежнеВізит Сі Цзіньпіна в Москву у західних ЗМІ: за розмовами про мир в Україні ховається протилежне
Головним пунктом "мирного плану" Китаю має бути виведення російських військ з України – ДаніловГоловним пунктом "мирного плану" Китаю має бути виведення російських військ з України – Данілов
Один мільйон боєприпасів має доставити ЄС до України протягом року – ЗМІОдин мільйон боєприпасів має доставити ЄС до України протягом року – ЗМІ
У разі програшу України, ми будемо змушені вступити у цей конфлікт – посол ПольщіУ разі програшу України, ми будемо змушені вступити у цей конфлікт – посол Польщі
Євросоюз може затримати на три роки постачання боєприпасів для України - Financial TimesЄвросоюз може затримати на три роки постачання боєприпасів для України - Financial Times
Я не бачу швидкого вступу України до ЄС – експрезидент Єврокомісії Жан-Клод ЮнкерЯ не бачу швидкого вступу України до ЄС – експрезидент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер
Последние новости
Подгружаем последние новости