Рада підтримала за основу норму про обов'язковий іспит для отримання громадянства України

Кандидатам на громадянство України потрібно буде засвідчити знання мови, історії та Конституції, інформує ZN.ua.

Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня прийняла в першому читанні зміни до Закону «Про громадянство України», яким у тому числі вводиться обов’язковий іспит з української мови, історії України та на знання Конституції України для осіб, які просять отримати громадянство України. За відповідний законопроект проголосували 309 народних депутатів.

Згідно із пропозиціями законопроекту іноземці, які подають заяву на отримання громадянства України повинні скласти іспити з основ Конституції, історії України, а також на рівень володіння державною мовою. На складання іспитів дається два роки, інакше така особа може втратити громадянство.

Водночас ті прохачі громадянства, які мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, або які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, можуть набути статус громадянина України без документів про складання відповідних іспитів, однак мають скласти їх впродовж двох років. Насамперед іспит про знання української мови.

Виняток становлять лише діти, які вступають у громадянство України разом із опікунами чи батьками.

Також законом передбачено ценз володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, а не лише достатньою для розуміння та спілкування, як зазначається в чинній редакції закону.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Bloomberg: Китайські економісти назвали ціну війни Путіна проти України для РосіїBloomberg: Китайські економісти назвали ціну війни Путіна проти України для Росії
До Греції прямує перша партія німецьких БМП Marder, які замінять радянську техніку для УкраїниДо Греції прямує перша партія німецьких БМП Marder, які замінять радянську техніку для України
"Ми змушені про неї говорити": дрони-камікадзе створили ще одну серйозну проблему для України"Ми змушені про неї говорити": дрони-камікадзе створили ще одну серйозну проблему для України
Польща готується до нової хвилі біженців з УкраїниПольща готується до нової хвилі біженців з України
Екс-чиновник НАТО пояснив, чому питання про членство України немає на порядку денномуЕкс-чиновник НАТО пояснив, чому питання про членство України немає на порядку денному
"Відповідь" за бомбардування України: нові відео та подробиці падіння Су-34 у Єйську"Відповідь" за бомбардування України: нові відео та подробиці падіння Су-34 у Єйську
Посольства Італії, Китаю та Єгипту закликали громадян виїхати з УкраїниПосольства Італії, Китаю та Єгипту закликали громадян виїхати з України
Євросоюз створив тренувальну місію для України: лише одна країна не підтримала рішенняЄвросоюз створив тренувальну місію для України: лише одна країна не підтримала рішення
Глава МЗС України закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за надання РФ безпілотниківГлава МЗС України закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за надання РФ безпілотників
Global Times: Громадяни Китаю почали реєструватися для евакуації з УкраїниGlobal Times: Громадяни Китаю почали реєструватися для евакуації з України
Последние новости
Подгружаем последние новости