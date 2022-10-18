Рада підтримала за основу норму про обов'язковий іспит для отримання громадянства України

Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня прийняла в першому читанні зміни до Закону «Про громадянство України», яким у тому числі вводиться обов’язковий іспит з української мови, історії України та на знання Конституції України для осіб, які просять отримати громадянство України. За відповідний законопроект проголосували 309 народних депутатів.

Згідно із пропозиціями законопроекту іноземці, які подають заяву на отримання громадянства України повинні скласти іспити з основ Конституції, історії України, а також на рівень володіння державною мовою. На складання іспитів дається два роки, інакше така особа може втратити громадянство.

Водночас ті прохачі громадянства, які мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, або які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, можуть набути статус громадянина України без документів про складання відповідних іспитів, однак мають скласти їх впродовж двох років. Насамперед іспит про знання української мови.

Виняток становлять лише діти, які вступають у громадянство України разом із опікунами чи батьками.

Також законом передбачено ценз володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, а не лише достатньою для розуміння та спілкування, як зазначається в чинній редакції закону.