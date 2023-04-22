Міністр оборони Німеччини вважає нормальним, якщо ЗСУ зайдуть на територію Росії

Борис Пісторіус зазначає, що це може бути частиною операції з блокування шляхів постачання армії РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає цілком нормальним, якщо Сили оборони України зайдуть на територію Росії, заявив він в ефірі німецького каналу ZDF, передає LIGA.net, інформує ZN.ua.

Міністр оборони Німеччини вважає нормальним, якщо ЗСУ зайдуть на територію Росії
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
© aussiedlerbote

«Цілком нормально, якщо людина, яка зазнала нападу, переміщається на ворожу територію, наприклад, блокує шляхи постачання», – заявив Пісторіус, коментуючи можливе перебування українських сил на території ворога.

Глава німецького Міноборони вважає, що із цим потрібно «змиритися», оскільки подібні дії українських сил можуть бути частиною операцій для запобігання шляхам постачання російських військ.

Російська пропаганда час від часу заявляє про присутність українських сил на території РФ. Українська влада не коментує цю інформацію. Наприклад, у березні спецпідрозділ Kraken знищив дві вежі спостереження на території Росії, у Брянській та Курській областях. За даними ISW, війська РФ у цих областях активно будують нові укріплення на кордоні з Україною.


Стас Константинов, ZN.ua





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