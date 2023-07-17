Резніков: Норма про недопущення розташування іноземних військових баз на території України є застарілою

Для цього, за словами глави Міноборони, необхідно змінити одну з норм Конституції.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що нашій державі потрібно скасувати заборону на розміщення іноземних військових баз на території країни. Про це повідомляє LIGA.net, інформує ZN.ua .

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Резніков зазначив, що норма про недопущення розташування іноземних військових баз є застарілою.

"Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось "центром взаємодії та обміну досвідом" абощо. Але навіщо? Треба прибрати це обмеження, яке втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій", – сказав очільник оборонного відомства.

За його словами, статтю 17 варто доповнити тезою, що Україна самостійно обирає механізми гарантування своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій.

"Це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці 5 преамбули", – резюмував він.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю виданню The Times заявляв, що НАТО не має обмежувати себе при створенні оборонних баз біля кордонів Росії, оскільки Основоположний договір між Москвою та Північноатлантичним союзом є мертвим.