Сербія та Косово наближаються до угоди щодо нормалізації відносин — Bloomberg

Сербія та Косово наблизились до угоди щодо нормалізації відносин, повідомляє Bloomberg.

США та Європейський Союз тиснули на обидві сторони, щоб вони припинили суперечку, яка триває з часів війни 1998-1999 років і загрожує стабільності в регіоні.

Після переговорів під егідою ЄС у Брюсселі в понеділок президент Сербії Александар Вучич і прем’єр-міністр Косово Альбін Курті наразі не оголосили про угоду. Водночас глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що вони проведуть подальші переговори, щоб напрацювати кроки щодо реалізації пропозиції блоку, спрямованої на усунення розколу. За його словами, подальші переговори щодо фактичної пропозиції не потрібні.

«Сьогодні було досягнуто прогресу. Водночас потрібно більше працювати, щоб гарантувати виконання того, що було прийнято сьогодні сторонами», — сказав Боррель.

Хоча деталі плану не були оприлюднені, місцеві ЗМІ повідомляли, що він спрямований на поступовий розвиток відносин, заснованих на повазі до територіальної цілісності, святості кордонів і певного ступеня автономії для етнічних сербів, які проживають в Косово.

Це має стати кардинальною зміною у відносинах, оскільки Сербія зараз не визнає суверенітет Косова.

За словами Бореля, обидві сторони погодилися утримуватися від будь-яких дій, спрямованих на відновлення напруженості на місцях.

Александар Вучич заявив, що переговори відбудуться в середині березня і будуть тривалими. За його словами, розбіжності щодо пропозиції надати сербам, які все ще живуть у Косово, автономію, залишаються.

Белград вважає Косово, переважно мусульманську державу з приблизно 1,8 мільйона населення, частиною своєї території та релігійним і культурним центром сербської нації.

Хоча новий план, як повідомляється, не передбачає визнання Сербією Косово, він розглядається як сходинка для нормалізації відносин.

Це також може призвести до включення Косова до міжнародних організацій. Сербія разом зі своїми союзниками Китаєм і Росією десятиліттями намагалася запобігти цьому.