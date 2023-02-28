Сербія та Косово наближаються до угоди щодо нормалізації відносин — Bloomberg

Переговори будуть тривалими, проте перший крок зроблено, інформує ZN.ua.

Сербія та Косово наблизились до угоди щодо нормалізації відносин, повідомляє Bloomberg.

США та Європейський Союз тиснули на обидві сторони, щоб вони припинили суперечку, яка триває з часів війни 1998-1999 років і загрожує стабільності в регіоні.

Після переговорів під егідою ЄС у Брюсселі в понеділок президент Сербії Александар Вучич і прем’єр-міністр Косово Альбін Курті наразі не оголосили про угоду. Водночас глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що вони проведуть подальші переговори, щоб напрацювати кроки щодо реалізації пропозиції блоку, спрямованої на усунення розколу. За його словами, подальші переговори щодо фактичної пропозиції не потрібні.

«Сьогодні було досягнуто прогресу. Водночас потрібно більше працювати, щоб гарантувати виконання того, що було прийнято сьогодні сторонами», — сказав Боррель.

Хоча деталі плану не були оприлюднені, місцеві ЗМІ повідомляли, що він спрямований на поступовий розвиток відносин, заснованих на повазі до територіальної цілісності, святості кордонів і певного ступеня автономії для етнічних сербів, які проживають в Косово.

Це має стати кардинальною зміною у відносинах, оскільки Сербія зараз не визнає суверенітет Косова.

За словами Бореля, обидві сторони погодилися утримуватися від будь-яких дій, спрямованих на відновлення напруженості на місцях.

Александар Вучич заявив, що переговори відбудуться в середині березня і будуть тривалими. За його словами, розбіжності щодо пропозиції надати сербам, які все ще живуть у Косово, автономію, залишаються.

Белград вважає Косово, переважно мусульманську державу з приблизно 1,8 мільйона населення, частиною своєї території та релігійним і культурним центром сербської нації.

Хоча новий план, як повідомляється, не передбачає визнання Сербією Косово, він розглядається як сходинка для нормалізації відносин.

Це також може призвести до включення Косова до міжнародних організацій. Сербія разом зі своїми союзниками Китаєм і Росією десятиліттями намагалася запобігти цьому.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Блок рекламы


Похожие новости
Відносини Росії з НАТО не покращаться ніколи – Столтенберг зробив прогнозВідносини Росії з НАТО не покращаться ніколи – Столтенберг зробив прогноз
Україна проведе "самоаудит" щодо відповідності законодавства стандартам ЄС – ШмигальУкраїна проведе "самоаудит" щодо відповідності законодавства стандартам ЄС – Шмигаль
Японія ввела нові санкції щодо росіян та російських компанійЯпонія ввела нові санкції щодо росіян та російських компаній
Грузії передали звернення-демарш ЄС щодо СаакашвіліГрузії передали звернення-демарш ЄС щодо Саакашвілі
Боррель розкритикував позицію Китаю щодо мирного врегулювання в УкраїніБоррель розкритикував позицію Китаю щодо мирного врегулювання в Україні
Операція Кремля щодо Придністров’я: ISW викрив маніпуляції Лукашенка про інтереси ЗаходуОперація Кремля щодо Придністров’я: ISW викрив маніпуляції Лукашенка про інтереси Заходу
Шольц закликав Індію підтримати чи хоча б не блокувати зусилля щодо ізоляції РФ – APШольц закликав Індію підтримати чи хоча б не блокувати зусилля щодо ізоляції РФ – AP
Казахстан підтримав "мирний план" Китаю щодо УкраїниКазахстан підтримав "мирний план" Китаю щодо України
Зеленський направить США новий "список побажань" щодо зброї - CNNЗеленський направить США новий "список побажань" щодо зброї - CNN
Блінкен вирушить до Центральної Азії на тлі загострення напруженості у відносинах США з Китаєм та РФБлінкен вирушить до Центральної Азії на тлі загострення напруженості у відносинах США з Китаєм та РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости