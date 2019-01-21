МОН попросил КГГА не ограничивать право детей без регистрации на дошкольное образование

Введение платы за посещение детсадов может быть обжаловано в суде.

Министерство образовании и науки попросило КГГА не ограничивать право детей без киевской регистрации на дошкольное образование.

Пресс-служба МОН сообщила, что министр образования Лилия Гриневич направила в мэрию письмо по поводу планов столичных властей ввести плату за посещение детсадов для некиевлян.

"С целью реализации конституционного права детей на получение бесплатного дошкольного образования в коммунальных учреждениях дошкольного образования территориальной громады города Киева , в том числе не зарегистрированных в Киеве , просим принять меры по пересмотру соответствующего решения Киевского городского совета на предмет его соответствия требованиям статей 24, 53 Конституции Украины относительно обеспечения равных конституционных прав детей на доступное и бесплатное дошкольное образование независимо от места их проживания", - говорится в письме.

В качестве примера МОН приводит аналогичную ситуацию в Тернополе, уже ставшую предметом судебного обжалования. Так, Тернопольский окружной административный суд признал незаконным установление платы за получение дошкольного образования в заведениях дошкольного образования города Тернополь для детей, которые не зарегистрированы в нем (решение от 7 ноября 2018 года по делу № 1940/1387/18).

Указанное судебное решение еще не вступило в законную силу в связи с его апелляционным обжалованием. В то же время это свидетельствует о потенциальной возможности обжалования в судебном порядке также и решения Киевского городского совета.