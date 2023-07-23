Росіяни вдарили по найбільшому православному собору Одеси
Пошкоджень також зазнали житлові будинки.
Під час масованої ракетної атаки на Одесу, до якої росіяни вдалися сьогодні, 23 липня, близько першої години ночі, зазнав руйнувань Спасо-Преображенський кафедральний собор – найбільший православний храм міста. Тут спалахнула пожежа, інформує
Собор був закладений 1794 року – у рік заснування Одеси. 1936 року його зруйнувала радянська влада. Фактично наново собор збудували у 1999-2005 роках. Масштаби руйнувань, яких він зазнав через ракетну атаку росіян, наразі невідомі.
Місцеві пабліки пишуть, що після ракетної атаки росіян є багато постраждалих і руйнувань. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Зокрема руйнувань зазнав історичний центр Одеси, де розташований і щойно згаданий собор.
«Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи, -