Во время голосования прихода в Черновицкой области о переходе в ПЦУ вызывали полицию
Прихожане пытались не пустить митрополита и священников УПЦ МП в церковь.
В Черновицкой области церковная община села Горошовцы Заставновского района на собрании приняла решение о переходе местной церкви Успения Пресвятой Богородицы из подчинения УПЦ МП в Православную церковь Украины. Об этом сообщает УНИАН.
Соответствующее решение было принято в воскресенье, 20 января, на собрании прихода, которое инициировал местный священник отец Федор.
На собрание прибыл митрополит Черновицкий и Буковинский УПЦ МП Мелетий, которого местные жители пытались не пропустить на территорию церкви. Однако, благодаря помощи правоохранительных органов, священники таки попали на это собрание.
Во время собрания Мелетий совместно с отцом Федором пытались убедить людей в том, что Православная церковь Украины является "неканонической". В то же время настоятель церкви заявил, что он не покинет УПЦ МП, а будет служить митрополиту Онуфрию.
Собрание церковной общины сопровождалось спорами. Позже участникам собрания предложили принять решение о переходе церкви: во дворе храма сторонники ПЦУ стали в колонну справа, а те, кто поддерживает Московский патриархат - слева. Таким образом, за переход в Православную церковь Украины проголосовали 239 человек, против - 40. В то же время воздержавшихся не было.
Как отмечает агентство, в Черновицкой области уже четыре церковные общины приняли решение о переходе из УПЦ МП в ПЦУ.
8 января архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий на пресс-конференции в Черновцах сообщил о намерении еще 15-ти церковных общин области перейти в ПЦУ. Всего в регионе более 400 церквей находятся в подчинении бывшей УПЦ МП.
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