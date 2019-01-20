К ПЦУ присоединился приход в Запорожье, ранее вышедший из УПЦ МП

В прошлом году священнику этого прихода запретили проводить литургии из-за его проукраинской позиции.

К ПЦУ присоединился приход в Запорожье, ранее вышедший из УПЦ МП
Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Фото: newsru.com

В Запорожье к Православной церкви Украины присоединились религиозная община храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и священник Игорь Савва. Об этом сообщил сам священник, пишет "Радио Свобода".

Решение о присоединении к ПЦУ было принято 18 января. В марте 2018 года община вышла из УПЦ (МП), поскольку Савве запретили вести службу из-за его проукраинской позиции.

"Этот период был очень важен для нас после того, как наша община была в Московском патриархате, мы были предоставлены сами себе и имели такую возможность утвердиться в основах веры, в своем выборе, потому что мы не просто ушли из Московского патриархата - мы вынуждены были уйти, потому что не были согласны с тем, что там происходило", - отметил Савва.

"Мы ожидали объединения. Оно произошло. Думаю, что не все проблемы еще решены, много еще будет в будущем решаться, но факт свершился - Православная церковь Украины существует и нас ничего не сдерживает, чтобы стать ее частью", - добавил он.

По словам Саввы, община попросилась к одному из двух епископов, которые были когда-то в УПЦ МП, которые присоединились к Православной церкви Украины.

"Это митрополит Александр (Драбинко). Мы выбрали такой способ присоединения потому, что, думаю, это будет хорошим примером для других приходов УПЦ МП, ибо многие из них долгие годы воспитывались в таком неприятии УПЦ КП, и поэтому возможно вот так сразу не готовы присоединиться к епископам, которые совсем недавно определялись как епископы УПЦ КП", - отметил священник.

В марте 2018 года за проукраинскую позицию запорожскому священнику Игорю Савве руководство местной епархии УПЦ МП запретило вести службу в храме, где он служил 19 лет.

Как отмечали очевидцы, сообщить об отстранении священники из местной епархии УПЦ МП приехали в сопровождении молодых людей спортивной наружности. Присутствовавшие при этом прихожане были вынуждены вызвать полицию, отмечает "Радио Свобода".

Ранее сообщалось, что в ПЦУ перешли уже более 100 приходов УПЦ МП.

Напомним, с этим запорожским храмом был связан скандал, когда в январе 2018 священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего ребенка, на которого упал самоубийца. Причиной отказа стало то, что мальчика крестили в УПЦ Киевского патриархата.

На священников УПЦ МП, отказавшихся отпевать ребенка, завели дело. Их обвинили в дискриминации по религиозному признаку.


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