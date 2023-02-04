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2023-02-04
Мобілізація в Україні: що відбувається з військовозобов'язаним після приходу до ТЦК
Викликати у військкомат можуть для уточнення даних.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномасштабне військове вторгнення Росії. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років, яким вручають повістки.
Юрист ГО "Юридична сотня" Ірина Підреза в ефірі загальнонаціонального телемарафону пояснила, що відбувається після візиту до військкомату під час мобілізації,
Вона зазначила, що територіальний центр комплектування (ТЦК) або звіряє дані українців, які приходять з повістками, або відправляє на медкомісію. Після висновків лікарів ситуація може мати різні варіанти розвитку.
Дар'я Скрипник, ZN.ua