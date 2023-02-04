Мобілізація в Україні: що відбувається з військовозобов'язаним після приходу до ТЦК

Викликати у військкомат можуть для уточнення даних.

Мобілізація в Україні: що відбувається з військовозобов'язаним після приходу до ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномасштабне військове вторгнення Росії. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років, яким вручають повістки.

Юрист ГО "Юридична сотня" Ірина Підреза в ефірі загальнонаціонального телемарафону пояснила, що відбувається після візиту до військкомату під час мобілізації, пише УНІАН.

Вона зазначила, що територіальний центр комплектування (ТЦК) або звіряє дані українців, які приходять з повістками, або відправляє на медкомісію. Після висновків лікарів ситуація може мати різні варіанти розвитку.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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